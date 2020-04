Muut lehdet

Etelä-Suomen Sanomat kommentoi korona­kriisin vuoksi jaettuja yritys­tukia.

”Onni näyttää kohdanneen hämmästyttävän suuressa määrin vakavaraisia yrityksiä, joiden bisneksiä koronarajoitukset eivät ole edes pahemmin kurittaneet.”

”Asia kiikastaa yritystukijärjestelmän valuviasta, joka ei tunnista hätätilaa, mutta jonka olisi ehkä kiireenkin keskellä voinut ohittaa tarkemmalla ennakoinnilla. Monet yritykset kaipaavat nyt rahaa vain selvitäkseen hengissä kriisin yli, mutta Business Finlandin säännöt sallivat jakaa sitä yksin yrityksen kehittämiseen eikä tappioiden kattamiseen.”

”Tarjotun tilaisuuden ovat hyödyntäneet etenkin it-yritykset ja konsultti­firmat, joilla on kokemusta tukihakemusten tuloksekkaasta laatimisesta.”

”Koska avun tarve ei selvästikään kohtaa mahdollisuutta jakaa rahaa sitä kipeimmin kaipaaville, valtiovallan velvollisuus on korjata tilanne. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) käynnistämä jo myönnettyjen tukien tarkastus on paikallaan, mutta ei yksin riitä. On myös luotava järjestelmä suoran rahoituksen varmistamiseksi yrityksille, joiden liiketoiminnan sinänsä välttämättömät koronarajoitukset ovat halvaannuttaneet.”

Hämeen Sanomat arvioi, että yritystukien jakamiseen tarkoitettu järjestelmä on kriisissä kankea.

”Yritykset tarvitsisivat hetimmiten ra­haa etenkin kassakriisinsä selättämiseen, eivät niinkään kehittämistoimintaan.”

”Business Finlandin jakamasta rahoituksesta enintään viidenneksen on saanut käyttää kiinteiden kulujen kattamiseen. Rajaa ei nyt tarvita. Rahoittaminen kaipaa nyt joustoa eikä byrokratiaa.”

”Yritysten auttamiseksi on mietittävä uusia tapoja, mutta aikaikkuna on kapea. On punnittava myös kohdentamatonta ’helikopterirahoitusta’, vaikka sen hankaluutena on valvonnan puute.”

Ilkka-Pohjalaista ei yllätä, että tukien oikea kohdentaminen on epäonnistunut.

”Kun rahaa jaettiin löysin rantein ja nopeasti, saajiksi löytyi sellaisiakin, jotka eivät olisi tukea ensimmäisten joukossa tarvinneet. – – Näin ei kerta kaikkiaan voi toimia.”

”Pahinta on, että valtavalla julkisella elvytyksellä päädytään pönkittämään jo ennestään kannattavia yrityksiä, kun samaan aikaan perustaltaan terveet yritykset kaatuvat kassan ehtymiseen. – – Yritystukia ei tarkoitettu lihottamaan taseita entisestään tai leventämään sellaisen leipää, joka pärjäisi muutenkin.”

”Korjaustoimia ehtii yhä tekemään. Ensimmäinen niistä voisi olla muutaman kymmenen tiukan tilintarkastajan palkkaaminen tutkimaan tukihakemuksia.”

Iltalehti ei halua syyllistää yrittäjiä tukien hakemisesta ja saamisesta.

”He toimivat vain niiden sääntöjen mukaan, jotka poliitikot ovat laatineet.”