Kuva: Mitro Härkönen / HS

Toisinaan suuret unelmat kaatuvat omaan mahdotto­muuteensa. Näin on käynyt Helsingin itäisimmässä kolkassa Öster­sundomissa, jossa kaupungin haaveet massiivisesta asunto­rakentamisesta ovat haihtuneet ilmaan.

Jos ajaa Itäväylää pitkin itään, Mellunkylän jälkeen kerros­talo­asutus loppuu kuin seinään. Edessä on vain metsää, peltoa ja kallioisia meren­lahtia. Siitä huolimatta ollaan edelleen Helsingissä.

Östersundom liitettiin Sipoosta Helsinkiin vuonna 2009. Alueelle piti rakentaa uusi puutarhakaupunki kymmenilletuhansille asukkaille metroyhteyden päähän. Toisin kävi.

Aluksi kaikki näytti sujuvan Hel­singin kannalta hyvin. 2000-luvun alkuvuosina Helsinki etsi kuumeisesti uusia alueita asuntorakentamiselle, koska kaupunki kasvoi kovaa vauhtia kuten nytkin.

Helsingin kasvua rajoittaa se, että etelässä tulee aina vastaan meri. Lännessä ja pohjoisessa taas ovat Espoo ja Vantaa, jotka myös kasvavat koko ajan tiiviimmiksi suurkaupungeiksi.

Helsingin päättäjät käänsivät katseensa itänaapuriin Sipooseen, joka on pieni ja harvaan asuttu maaseutukunta. Ei aikaakaan, kun Helsingin silloiset kärkipoliitikot – muun muassa kaupunginhallituksen silloinen puheenjohtaja Jan Vapaavuori (kok) – olivat puhuneet maan hallituksen tavoitteidensa taakse.

Matti Vanhasen (kesk) hallituksen keskustalainen kuntaministeri Hannes Manninen lähti ajamaan Hel­singin toivetta liittää Sipoon lounaiskolkka Helsinkiin. Sipoo kauhistui ja vastusti kiivaasti mutta oli auttamatta myöhässä. Sipoolaisten autoihin ilmestyi keltaisia tarroja ”Näpit irti Sipoosta – Tassarna bort från Sibbo”. Ne olivat kuin huutavan ääni erämaassa, mutta huutoa ei kuultu.

Helsingin päättäjät kaavailivat, että asuntorakentaminen alkaisi 10–15 vuodessa. Kaavoitus on kuitenkin yhä kesken, ja suurin osa alueesta on rakennuskiellossa. Alueen nykyiset parituhatta asukasta saavat elää epätietoisuudessa vielä pitkään.

Asukkaita ovat ilahduttaneet paremmat bussiyhteydet Helsinkiin, vaikka HSL:n lippu-uudistus nosti heidän lipunhintojaan tuntuvasti.

Vasta liitoksen jälkeen Helsingille alkoi valjeta, millaisen alueen se kaappasi. Sipoolaiset yrittivät kyllä varoittaa, että suurisuuntaiset suunnitelmat voivat ajaa karille. He tunsivat lounaiskolkkansa ja tiesivät, että siellä on arvokkaita luontokohteita ja Natura-alueita, kuten Mustavuoren lehto, kansallispuisto Sipoonkorpi ja suojeltuja lintuvesiä.

Alueelle kaavailtiin uusia asukkaita jopa lähes Lahden kaupungin verran, noin 100 000. Heistä noin 70 000 olisi tullut Helsingin puo­lelle. Työpaikkoja olisi tullut noin 30 000. Suunnitelmissa ei ollut kerrostalolähiö eikä henkilöautojen varaan rakentuva väljä omakotialue, vaan tiivis puutarhakaupunki, jossa olisi kerrostalojen lisäksi tiiviitä pientaloalueita.

Suunnitelmia on muokattu moneen kertaan, ja metrolinjauksen paikkaakin on siirretty. Asutuksen rajaa on siirretty kauemmas Natura-alueista, ja pohjois–etelä-suuntaisia viherkäytäviä on kasvatettu.

Viime marraskuussa Helsingin hallinto-oikeudessa kaatui kolmas versio Östersundomin yleiskaavasta. Yksi valittajista oli Uudenmaan ely-keskus, mikä lisäsi valitusten painoarvoa. Ratkaisun mukaan yleiskaavassa ei ollut edelleenkään riittävästi selvitetty kaavan vaiku­tuksia Natura-alueisiin. Helsingille on tullut kantapään kautta selväksi, miten vahva juridinen asema Natura-määräyksillä on.

Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta jo nyt näyttää selvältä, että metrohaaveet voi unohtaa. Östersundomin asukasmäärä voi jäädä alle puoleen suunnitellusta. Metrolle ei silloin ole edellytyksiä. Östersundom rakennetaan todennäköisesti aikanaan pienissä osissa Karhusaaren tapaan.

Kymmenessä vuodessa asumisen trenditkin ovat muuttuneet. Lapsiperheetkin haluavat nyt asua lähempänä kantakaupunkia.

Östersundomin kaappausta perusteltiin aikoinaan myös sillä, että se lykkää paineita rakentaa asuntoja Malmin lentokentälle. Nyt Malmin rakentaminen on entistä tärkeämpää. Sinne tulisi 25 000 asukasta.

Helsinki varautuu voimakkaaseen väestönkasvuun tulevina vuosi­kymmeninä. Kaupunkibulevardeista näyttää toteutuvan vain osa, jolloin myös täydennysrakentamisen merkitys korostuu. Ilman sitä asuminen Helsingissä muuttuu entistäkin kalliimmaksi.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.