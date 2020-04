Elämämme on muuttunut tänä keväänä. Elinpiiri on kaventunut. Monen työskennellessä pääsääntöisesti kotoa käsin perhe on ympärillämme koko ajan.

Huoli tulevasta, omasta ja läheisten terveydestä kuormittaa ja kiristää perhesuhteita. Parisuhteeseen liittyvät asiat ovat perusasioita, jotka mietityttävät.

Ristiriidat haastavat pariskuntia. Eroa voidaan pohtia jo pienimmistäkin riidoista, kun voimavarat ovat vähissä.

Vanhempien hyvinvointi vaikuttaa lasten ja nuorten elämään. Jos vanhempien parisuhteessa on valmiiksi ollut ristiriitoja ja vuorovaikutuksen ongelmia, jatkuva yhdessäolo voi vaikeuttaa tilannetta. Jos perheen elämä on tiukoilla psyykkisesti, fyysisesti tai taloudellisesti, vanhempien vuorovaikutuksen haasteet ja ristiriidat kuormittavat lasten tilannetta edelleen.

Mitä me voimme tehdä? Voisimmeko parisuhteessa pyrkiä opettelemaan uudenlaista kohtaamista? Uskaltaisimmeko hakea apua haasteiden jo ollessa ilmassa, eikä ilmiriitoina tai äkillisinä eropäätöksinä?

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä toi esiin (HS Mielipide 21.4.) järjestöjen roolin avunantajina tänä poikkeuksellisena aikana. Asiantuntijat ovat läsnä maksutta, valtakunnallisesti, verkon välityksellä chat-keskustelujen tai puhelinneuvonnan kautta eri järjestöissä. Parisuhdekeskus Katajan chat-keskusteluissa parisuhteen pulmia on pohtinut nyt alkuvuoden aikana enemmän käyttäjiä kuin koko edellisvuotena.

Ennaltaehkäisy on olennaista parisuhdekysymyksissä myös tänä poikkeuksellisena aikana. Me kaikki olemme vastuussa siitä, kuinka kohtelemme toinen toisiamme. Ja olemme vastuussa siitä, kuinka kohtelemme toisiamme perheen sisällä. Pienet muutokset voivat tehdä ihmeitä.

Älä jää huolinesi yksin, ja hae apua ajoissa! Se on parisuhteesi ja perheesi etu.

Suvi Laru

psykologi, erityistason paripsykoterapeutti, toiminnanjohtaja

Anne Karhola

puheenjohtaja, Parisuhdekeskus Kataja ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.