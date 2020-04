Kun Itäisen Suomenlahden kansallispuisto perustettiin vuonna 1982, se oli ensimmäisiä saaristojen luonnonsuojelualueita. Vuonna 2019 se palveli yli 17 000:ta luonnonrauhaa kaipaavaa kansalaista.

Kun otetaan huomioon, kuinka riskialttiilla alueella kansallispuisto sijaitsee – Suomenlahden pussinperällä miljoonakaupunki Pietarin sekä suurten öljykuljetuksia vetävien satamien solmukohdassa –, on merkillistä, että merellisistä kansallispuistoista vain tämän kansallispuiston vesialueet on vielä suojelematta.

Käytännössä vesialueiden suojeleminen tarkoittaa jo inventoitujen, monimuotoisuuden kannalta herkkien vesialueiden suunnitelmallista hoitoa. Suojelupäätöksessä tämä olisikin se tärkein näkökulma. Suomen viidestä merellisestä kansallispuistosta vain neljällä on hoidon ja käytön suunnitelma. Vuoden alussa julkaistun kartoituksen mukaan Suomen rannikon 87:stä ekologisesti tärkeästä kohteesta 11 sijaitsee itäisellä Suomenlahdella.

Itäisen Suomenlahden vesialueiden suojeleminen on kiinni ainoastaan poliittisesta tahdosta. Suomen hallitus on päättänyt lisätä määrärahoja 5,5 miljoonalla eurolla kansallispuistoille. Hallitusohjelmassa myös luvataan laajentaa kansallispuistoverkostoa ja jatkaa Itämeren tehostettua vesiensuojelutyötä.

Koronaviruspandemian rajoitukset ovat johtaneet kansantaloudellisiin haasteisiin. Sen aiheuttamaa niukkuutta ei saa käyttää keppihevosena näiden kokonaisuuteen suhteutettuna pienten lisäysten torppaamiseen.

Itäisen Suomenlahden suojelu on vuosien saatossa virheellisesti jätetty huomiotta. Se on nyt vihdoin koronaviruksesta huolimatta vietävä läpi. Itäisen Suomenlahden vesialueiden suojelemisella on kiire, ja tämän tulee olla listassa ensimmäisenä, kun kansallispuistoverkoston laajenemista käsitellään.

Joona Mielonen

kaupunginvaltuutettu (vas), Kotka

