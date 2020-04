Muut lehdet

Ilta-Sanomat kirjoittaa Venäjän jälleen kerran yllättäneen, kun presidentti Vladimir Putinin alainen vakavien rikosten tutkinta­komitea ilmoitti käynnistävänsä rikos­tutkinnan Suomen suorittamaksi epäillystä siviilien kansan­murhasta jatko­sodan aikana.

”Venäjällä on tietysti täysi oikeus tuoda julki uusia asiakirjoja Suomen Itä-Karjalan miehitysaikaan liittyen ja suorittaa lisätutkimuksia. Kansanmurhatutkimuksilla on kuitenkin painoarvoa vasta sitten, jos Venäjän politisoitunut tutkintakomitea ei tee niitä yksin, vaan mukana on riippumaton kansainvälinen ryhmä.”

”Taannoisista lapsikiistoista viisastuneena Suomi näyttää onneksi ymmärtäneen, että täydellinen vaikeneminen ei ole oikea reagointitapa provokaatioihin. Koko informaatiopelikenttä jää silloin Venäjälle ja Suomi näyttää hiirulaiselta.”

”Sekä Kansallisarkisto että ulkoministeriö vastasivat nyt nopeasti Venäjän me­dialle, mistä jää nettijälki myöhempien lukijoiden löydettäväksi. Pääviesti oli, että Suomi kannattaa riippumatonta tutkimusta vaikeistakin aiheista sekä kaikkien sota-arkistojen avaamista, minkä Suomi itse onkin jo tehnyt mutta Venäjä ei.”

”Koepalloihin ei kannata reagoida myöskään liian voimakkaasti, sillä juuri siihenhän Venäjä yrittää meitä provosoida ja säikäytellä.”

Karjalainen toteaa, että valtion viranhaltijoiden karenssien pidentäminen nykyisestä puolesta vuodesta ainakin vuoden mittaiseksi saa Uutissuomalaisen selvityksen perusteella kannatusta useimmilta eduskuntaryhmien puheenjohtajilta.

”Poliittista intoa karenssisopimusten pidentämiseen on erityisesti nyt, kun Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg siirtyi karenssi­aikansa jälkeen konsultiksi ja neuvon­antajaksi yhdysvaltalaiselle yhtiölle, joka tarjoaa Suomeen F-35-hävittäjiä.”

”Karenssiajan pidentämistä henkilöillä, joilla on Suomen kannalta kriittistä tietoa hallussaan, on syytä harkita.”

”Tällaista tietoa on esimerkiksi Puolustusvoimien korkeissa viroissa. Näistä viroista jäädään eläkkeelle varhain, joten useimmilla on vielä toinen ura edessään.”

”Systemaattisesti karenssiaikaa ei pidä pidentää, sillä se tulee valtiolle kalliiksi. Rajoitusajalta on maksettava palkkaa vastaava korvaus.”

Savon Sanomien mukaan kysymys on laajemmin siitä, millaisia siirtymäaikoja korkeilta virkamiehiltä, poliitikoilta tai heidän avustajiltaan pitäisi vaatia.

”Lindbergin tapauksessa siirtymäaika on puoli vuotta, mutta sanomattakin selvää on, että se on liian lyhyt.”

”Korkeiden virkamiesten ja ministerien karenssiaikoja on uskottavuuden takia välttämätöntä pidentää.”

”Asia erikseen ovat poliittiset erityisavustajat.”