Keskustelu koronaviruksen torjuntatoimiin liittyvien rajoitusten purkamisesta vilkastuu. Koulujen avaamista on kaavailtu ensimmäisten toimien joukkoon.

Tässä vaiheessa olisi syytä nostaa keskusteluun myös sellaisten kunnallisten hyvinvointipalveluiden avaaminen, joista on selvää hyötyä kansan terveydelle ja hyvinvoinnille. Tällaisia olisivat ainakin kunnalliset liikuntatilat, kuten kuntosalit ja uimahallit. Yksityisiä kuntosaleja sekä uimahalleja on ollut avoinna koko virusepidemian ajan, yleensä joukkue- ja ryhmäliikuntamuodot pois lukien. Tästä ei ole kuitenkaan näyttänyt seuranneen erityistä haittaa virustilanteelle, kun käyttäjämäärien rajoituksista ja hygieniasäännöistä on huolehdittu.

Tämä on ikävä kyllä johtanut kansalaisten eriarvoistumiseen, sillä kaikilla ei ole varaa maksaa yksityisten toimijoiden hintoja tilanteessa, jossa koronaviruspandemia kurittaa eri ihmisten taloutta eri tavoin.

Sekä kansanterveydellisistä syistä että kansalaisten yhdenvertaisuuden nimissä tällaisten kunnallisten liikuntapalveluiden mahdollistaminen pitäisi olla ensimmäisten purkutoimien joukossa. Hyvinvointi on muutakin kuin terveyttä, ja terveyskin enemmän kuin pelkkää koronaviruksen puuttumista.

Marjo Rissanen

työterveyshuollon erikoislääkäri, Espoo

