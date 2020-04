Etäopetuksen yhteydessä opetusteknologia on noussut merkittävään asemaan. Paljon se onkin pelastanut tässä tukalassa tilanteessa. Ei silti kaikkea, kuten tiedetään.

Vahinkoa on tullut oppilaiden eriarvoistumisesta sekä opettajien, oppilaiden ja vanhempien uupumisesta keskellä kaaosta. Digiloikkaajallakin pitäisi olla tukeva jalansija, josta ponnistaa. Ja kunnon turvaverkko, jos kesken loikan pudotaan alas.

En ole terveydenhoidon asiantuntija – näkökulmani on kasvattajan ja opettajan, ennen muuta luokanopettajan. Luokanopettajalle opetus ja kasvatus – kasvaminen ihmiseksi – on kokonaisvaltainen kysymys. Opettaminen ei ole insinööritaitoa, eikä keskiössä ole mikään yksittäinen tieto tai taito. Oppiminen ei ole vain tehtävien tekoa ja taitojen hankkimista. Opettaminen ja oppiminen ei lopu siihen, kun todistukset on tehty ja nimet ovat kirjassa. Todistukset ovat vain tämän prosessin sivutuote. Niillä on merkitystä, mutta ne eivät ole pääasia.

Ajattelemaan oppiminen on pääasia. Kiinnostuminen elämästä, maailmasta ja kaikesta siinä on pääasia. Vuorovaikutuksesta, kohtaamisesta, kuulemisesta ja näkemisestä – kasvamisesta yhdessä siksi, miksi olemme tarkoitetut, on koulussakin kysymys. Tähän me tarvitsemme toinen toisemme tukea. Siinä prosessissa yhteisellä ajalla ja paikalla on merkitystä.

Tästä näkökulmasta katsottuna toivon, että oppilaat pääsisivät mahdollisimman pian takaisin kouluun. Viikoilla, jopa päivillä on merkitystä.

Leila M. Luukkainen

luokanopettaja, Kesälahti, Kitee

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.