Kesälomailija haluaa tuntea täydellisen vapauden ja päästää irti niin lompakostaan kuin kellostaankin. Maailmassa riittää lukemattomia käymisen arvoisia paikkoja, mutta tänä vuonna lomakohteista pysäyttävin on Hima.

Kohdekuvaus. Hima on loistava lomakohde, jossa menneisyys yhdistyy värikkäästi nykypäivään. Erityisen siitä tekee sijainti kaikkien palveluiden äärellä ja rento tunnelma. Himaan on helppo jämähtää. Hima sopii hyvin niin perhelomailijoille, pariskunnille kuin yksin matkustavillekin. Tarjolla on sekä omatoimilomia että erityisesti lasten rakastamia all inclusive -ratkaisuja.

Sää. Kesäisin lämpötila saattaa kivuta ajoittain reilusti plussan puolelle.

Valuutta. Lahjonta, kiristys ja uhkailu.

Jännite. Kyllä.

Iltaelämä. Himan iltaelämä on rauhallista, mutta nuorison suosimissa paikoissa meno saattaa jatkua pikkutunneille.

Nähtävyydet. Himan nähtävyydet sijaitsevat kävelymatkan päässä toisistaan, joten ne on helppo kiertää. Näkemisen arvoisia kohteita ovat muun muassa Tarpeettomien tavaroiden mausoleumi ja Pyykkivuori.

Tekemistä. Hima tarjoaa erinomaiset puitteet aktiivilomalle. Miltä kuulostaisivat mukavasti hien pintaan saava ruohonleikkuu- ja kitkemistreeni tai loputtoman siivouksen retriitti? Kesäruokaa kahdesti päivässä -teema saa laitoskokin heräämään sisimmässäsi.

Aikuiset. Hima on kuin tehty parisuhdeloman viettoon. Saunaosasto, pullo kuohuvaa, pakastepizza ja lapsille suoratoistopalvelu – mitä muuta tarvitaan laatuaikaan?

Lapset. Itseoppineiden hyvinvointivalmentajien nuorille vetämässä Ei minun nuoruudessani -ohjelmassa yhdistyvät energisoiva kotiliikunta, elämänhallintaharjoitukset sekä ravitseva ja terveellinen lähiruoka. Tämän ikimuistoisen kesän jälkeen opiskelumotivaatio on taatusti syksyllä huipussaan.

Retket. Himan hurmaavan karut maisemat ja luonto kannustavat ulkoiluun. Jos kaipaat seikkailua, ota auto allesi ja hurauta päiväretkelle Uudenmaan eristyksen historiallisille paikoille.

Yhteenveto. Himan kesä on monipuolinen kokonaisuus erilaisia treenejä sekä mahdollisuuksia suorittaa kehon ja mielen huoltoa. Ole lomalla kuin kotonasi ja vietä elämäsi paras kesä.

P.S. Hima on myös loistava talvimatkailukohde. Seuraa ilmoittelua ja valmistaudu jo unelmien talvilomaan.

Kirjoittaja on HS:n kuvasta ja designista vastaava toimituspäällikkö.