Suomessa on uutisoitu näyttävästi Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kasvosuojainkaupoista. Ostajaa on moitittu ammattitaidottomaksi, koska myyjien rikostaustaa ei otettu päätöksenteossa huomioon. Kaupoista tehdyssä riippumattomassa selvityksessä todetaan, että HVK:n tekemien ”vastapuolitarkistuksen syvyys ja laatu eivät olleet riittäviä”. Tapaus onkin oppikirjaesimerkki siitä, miksi yritysten on otettava käyttöön luotettavia vastapuolen tunnistamismenettelyitä.

Kaupan vastapuolen taustat on tunnettava sekä oikeudellisten että taloudellisten riskien hallitsemiseksi. Talousrikoksiin sotkeutuneilta ei kannata ostaa kasvosuojamia syistä, jotka ovat viimeistään nyt ovat kaikille ilmeisiä.

Kaupankäynti EU:n pakotelistalla olevan henkilön yrityksen kanssa on Suomessa rikos. Yhdysvaltojen pakotelistoja on seurattava, jos haluaa jatkossakin käydä siellä kauppaa.

On kuitenkin epäselvää, missä laajuudessa kaupan vastapuolen taustoja saa lain mukaan selvittää. Suomen tietosuojalaki ei näyttäisi mahdollistavan edes yleisesti tunnettujen rikosta koskevien tietojen eikä kaikilta osin ulkomaisten pakotelistatietojen käsittelemistä, jos käsittelyn tarkoituksena on yrityksen riskienhallinta. Tällaisten tietojen käsitteleminen on kuitenkin vastapuoliriskin hallitsemiseksi välttämätöntä.

Nykyinen tilanne on erityisesti vientiyritysten kannalta kestämätön. Kuten Helsingin käräjäoikeus toteaa tuoreessa Rotenberg-ratkaisussaan, liiketoimista ulkomaistenkin pakotteiden kohteena olevan tahon kanssa voi aiheutua suomalaisyritykselle ”huomattava taloudellinen riski”. Vastapuolen talousrikostausta saattaa sekin antaa aiheen jättää kauppa tekemättä. Tällaisilta riskeiltä ei ole mahdollista suojautua tehokkaasti, jos henkilötietosääntelyllä sidotaan yritysten silmät varoitusmerkeiltä.

Ruotsin tietosuojalaki mahdollistaa erityisluvan myöntämisen tällaisten tietojen käsittelyyn. Lain esitöissä tätä perustellaan sillä, että pakotelistatarkistusten estäminen vahingoittaisi aiheettomasti ruotsalaisyritysten kilpailukykyä.

Myönnettyjen lupien perusteluissa on korostettu, että luvan epääminen voisi johtaa suuriin sakkoihin ja rajoituksiin liiketoiminnalle Yhdysvalloissa.

Hyviä perusteluita on helppo keksiä myös sille, miksi yritysten tulisi saada käsitellä tietoa siitä, onko sen vastapuolen taustahenkilö sotkeutunut petoksiin tai rahanpesuun.

Suomessa tällaisten henkilötietojen käsittelyyn ei voi hakea lupaa. Siksi olisikin säädettävä lakimuutos, jolla nimenomaisesti sallitaan rikosta koskevien henkilötietojen käsitteleminen silloin, kun se on tarpeen vastapuoliriskien hallitsemiseksi yritystoiminnassa.

Yrityksiltä tulee vastineeksi edellyttää, että tietoja käsitellään erityisen huolellisesti, vastuullisesti ja vain siinä määrin kuin se on aidosti tarpeellista.

Aleksi Pursiainen

kansainvälisiin pakotteisiin ja vientivalvontaan erikoistunut lakimies, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.