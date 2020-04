Lomautusuhan piirissä on nyt yli 440 000 työntekijää. Vaikka valtio on tukemassa yrityksiä yritystukipaketein, ne eivät ole riittäviä korvaamaan tilauksista syntyvää kassavirtaa. Työllisyyden tukeminen on juuri nyt ensiarvoisen tärkeää. Kuluttajien lisäksi keskeisissä rooleissa ovat julkinen sektori ja sille palvelujaan tarjoavat yritykset.

Suomalaisen työn liiton lähes 4 300 jäsenyrityksestä viidesosalla on julkinen sektori asiakasryhmänä. Julkisten sektorin vuosittaiset hankinnat ovat arviolta noin 35 miljardia euroa. Julkinen sektori voi vaikuttaa asiaan tekemällä hankintojaan nopeutetussa aikataulussa ja ottamalla käyttöön kaikki hankintalain sallimat joustot.

Hankinnat tulee pilkkoa, jotta pk-yritykset pystyvät osallistumaan kilpailutuksiin. Esimerkiksi kunnat voivat käyttää dynaamisia pienhankintoja, joiden hankintaraja on 400 000 euroa terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun hankinnoissa. Tämä malli on lisännyt esimerkiksi Kuopiossa monituottajamallia parista toimittajasta yli 40 palveluntuottajaan.

Toinen toimiva malli on ranskalainen kilpailutus, jossa hinta asetetaan ensin ja sitten laatutekijät ratkaisevat. Ranskalaista kilpailutusta käyttää esimerkiksi Espoon kaupunki.

Hankintalain puitteissa tehdyt kokonaistaloudellisesti edulliset ratkaisut parantavat todennäköisesti vastuullisesti toimivien suomalaisten yritysten pärjäämistä kilpailussa. Vastuullisuuskriteerien käyttäminen kilpailutuksissa työllisyystavoitteiden edistämiseksi hyödyttää suomalaisia yrityksiä.

Hankintalaissa on tapoja kohdentaa hankinnat suomalaisiin yrityksiin ja suomalaiseen tuotantoon. Nyt on otettava työllisyyttä edistävät mahdollisuudet heti laajasti käyttöön.

Jokke Eljala

tutkimuspäällikkö, Suomalaisen työn liitto

