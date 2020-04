Koronavirusepidemia on osoittanut perheelleni hyvin konkreettisesti, kuinka iso merkitys ryhmäkoolla ja toimintatavoilla on tautipaineen kannalta. Päiväkotiin on saanut tuoda vain täysin oireettomia lapsia. Tällä on ollut käsittämättömän suuri vaikutus lapsemme terveyteen, sillä jatkuvan sairastelun kierre loppui maaliskuussa kuin veitsellä leikaten.

Parin vuoden päiväkotihistoriansa ajan lapsemme on ollut joka kuukausi keskimäärin viikon poissa sairastelun vuoksi. Loputon korva- ja kurkunpäätulehduksien kierre seisahtui täysin, kun päiväkotiryhmäkoko pieneni viidesosaan eikä paikalla ole enää yhtään lasta ”tippa nenänpäässä”. Oman myönteisen lisänsä ovat varmasti antaneet myös päiväkotisiivouksen tehostaminen ja hygieniakäytäntöjen paraneminen.

Niinpä nykyinen kehitys, jossa päiväkotien ja koulujen yksikkökokoa jatkuvasti kasvatetaan, on minusta erittäin huolestuttava. Lähikoulummekin on kasvamassa tuhannen oppilaan yksiköksi, jonne myös esiopetus sijoitetaan. Luulisi viimeistään nyt kaikkien päättäjien ymmärtävän, millaisia tautipesäkkeitä tällaiset jättikokoiset yksiköt ovat.

Ryhmä- ja yksikkökokojen kasvun syyksi mainitaan aina kustannussäästöt. Tällöin ei kuitenkaan huomioida välillisiä kustannuksia, joita kertyy sairauspoissaolojen lisääntymisen seurauksena: huoltajien tilapäiset hoitovapaat ja julkisen terveydenhuollon kuormittaminen. Lapsi usein myös tartuttaa huoltajansa, mikä lisää negatiivista kustannuskierrettä.

Kokonaan oma lisänsä on inhimillisen kärsimyksen lisääntyminen toistuvan sairastelun ja niihin liittyvien hoitojen vuoksi.

Epidemia-ajan päiväkotiarki on ollut myönteinen kokemus paitsi lapsemme terveyden kannalta myös kokonaisvaltaisesti. Poikkeustilanteessa lasten lukumäärä suhteessa varhaiskasvatuksen henkilökuntaan on erinomainen, mikä heijastuu rauhallisena ja hallittuna toimintaympäristönä. Ujohkosta lapsestamme onkin näinä viikkoina kuoriutunut esille suulas, rohkea ja kaikin puolin iloinen päiväkotilainen. Voi kunpa tällainen arki pienine ryhmäkokoineen voisi jatkua myös epidemian jälkeen, sillä soisin kaikkien lasten ja heidän huoltajiensa voivan nauttia siitä!

Noora Hinkka

Helsinki

