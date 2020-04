Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimet iskevät karulla ja kohtuuttomalla tavalla hyvin vanhoihin ja muistisairaisiin ihmisiin sekä heidän läheisiinsä.

Yli 90-vuotias mummini asuu hoitokodissa vakavan ja pitkälle edenneen muistisairauden vuoksi. Hänellä on enää hyvin vähän tuttuja tai tutuntuntuisia asioita elämässään, yksi harvoista on puoliso, jonka kanssa he ovat päivittäin viettäneet aikaa yhdessä. Paitsi nyt, kun tapaamiset ovat jo viikkojen ajan olleet kiellettyjä.

Vieraita ei käy. Jo valmiiksi pieni elinpiiri on kutistunut. Yhteydenpito puhelimitse ei ole mahdollista. Mummini kunnon vuoksi kommunikointi vaatii läsnäolon ja kosketuksen. Tuntuu todella pahalta, että viikot kuluvat ilman näitä kohtaamisia.

”Meillä on aikaa enää muutenkin niin vähän, ja nyt se vähäkin menee näin”, sanoi isoisäni viimeksi, kun puhuimme puhelimessa. Huoli puolisosta painaa häntä kovasti.

Ajatus siitä, että heiveröistä ja vanhaa rakastamme ei ole kukaan tavannut tai halannut viikkoihin, on sietämätön ja sydäntä särkevä. Tapaammeko enää ollenkaan? Menevätkö hänen elämänsä viimeiset päivät näin?

Kun rajoituksia aletaan purkaa, ensi tilassa on mahdollistettava tapaamiset laitoksissa elävien kanssa. Kriisinkin keskellä on taattava inhimillinen ja ihmisarvoinen elämä erityisesti niille, jotka ovat jo hyvin vanhoja tai muistisairaita. Pidetään huolta myös niistä, jotka eivät saa ääntään enää kuuluviin.

Pitkät viikot

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

