Helsingin Sanomissa (14.4.) käsiteltiin metsänomistajien suhtautumista erilaisiin metsänkäsittelytapoihin. Moni metsänomistaja ihmetteleekin mitä tehdä, kun omia palveluksiaan myyviä on paljon äänessä.

Monelle on käsittämätöntä, että aukkoja tekemällä ja uudistuksista huolehtimalla Suomen metsiin on saatu valtaisa kasvulisäys. Tämän hakkuutavan vaikutus on todistettu riippumattomissa suomalaisissa ja pohjoismaisissa tutkimuksissa. Sen voimme nähdä myös omissa keskisuomalaisissa metsissämme.

Parasta, mitä yksittäinen metsänomistaja voi kasvihuoneilmiön torjumiseksi tehdä, on huolehtia metsien mahdollisimman hyvästä kasvusta. Se onnistuu siis vain aukkoja tekemällä. Ei myöskään tiedosteta sitä, että eri puulajeja käsittävä metsä syntyy vain aukkoihin. Niin on aina ollut ja niin on edelleenkin. Olen itse nähnyt, ettei Luken jatkuvan kasvatuksen koemetsässä kasva muita kuin kuusia. Yhteismetsämme pyrkii kasvattamaan mahdollisimman paljon kuusi-mäntysekametsiä, jotka tutkimusten mukaan kasvavat puiden erilaisten biologisten ominaisuuksien vuoksi paremmin kuin yhden puulajin metsät.

Eipä taideta tietää sitäkään, että varsinkin Etelä-Suomen kuusikoista suuri osa on puita lahottavan sienen vaivaamia. Etenkin hitaasti kasvavat jatkuvan kasvatuksen kuusentaimet ovat erityisen alttiita. Metsälleen hyvää toivonut saattaakin myöhemmin havaita kasvattaneensa runsaasti miltei arvotonta lahokuusta.

Metsissämme kasvaa luonnollisestikin myös pienimittaista harvennuspuuta. Metsänomistajan kannalta sen merkitys korostuu hakkuutulon lisäksi siinä, että voimme jättää parhaat puuyksilöt kasvamaan tukeiksi.

Yhteiskunnan kannalta tärkeintä on se, että harvennuspuu päätyy massateollisuuden raaka-aineeksi, mistä vientituloja saatiin esimerkiksi viime vuonna noin kymmenen miljardia euroa – nelinkertainen määrä sahateollisuuteen verrattuna. Ilmaston kannalta tärkeintä on se, että sellupohjaiset tuotteet korvaavat entistä enemmän öljypohjaisia tuotteita, sellutehtaiden tuottama sähkö taasen fossiilisilla tuotettua.

Metsänkasvatus vaatii myös työpanoksia. Näin voidaan tarjota työpaikkoja kaikkialle Suomeen ja pitää koko maa asuttuna. Voi sanoa, että kiinalaiset ja muut metsäteollisuustuotteidemme käyttäjät maksavat lopulta palkan lukuisille suomalaismetsureille. Emme me suomalaiset.

Timo Sääksvuori

diplomi-insinööri, yhteismetsän toimitsija, Espoo

