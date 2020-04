Koronakriisi voi nopeasti syventää velkaantuneiden kuluttajien ahdinkoa ja ajaa yllättäviin maksuvaikeuksiin ihmisiä, joiden talous on aiemmin ollut vakaa. Hallituksen esitys kansalaisten velkaantumisen ehkäisemiseksi on alentaa luottojen korkokatto kymmeneen prosenttiin. Esityksellä on hyvä tarkoitus, mutta ratkaisuna korkokatto on hätiköity ja jopa haitallinen.

Tilanteessa, jossa koronapandemian aiheuttama lomautus tai irtisanominen heikentää kotitalouden maksukykyä tilapäisesti ja samalla työttömyyskorvausten maksu ruuhkautuu, ihmisten täytyy rahoittaa elämäänsä hetkellisesti muilla tavoin. Kaikki eivät ole varautuneet koronaviruksen kaltaisiin arjen mullistaviin tilanteisiin säästämällä, jolloin helpoin tapa järjestää niin sanottu siltarahoitus on hyödyntää markkinaehtoista luottoa.

Luotot voivat auttaa kuluttajia yli hetkellisesti heikentyneen taloustilanteen, mutta samalla ne myös tukevat kotimaisen kulutuksen ja talouden elpymistä turvaamalla kaupankäynnin, kun koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetettuja rajoituksia aletaan vähitellen purkaa.

Poikkeustilanteessa luotonantajien vastuullisuus korostuu. Siksi kannatamme hallituksen esitystä kieltää korkeakorkoisten luottojen suoramarkkinointi. Lisäksi luotonantajien tulisi nyt tavallistakin tarkemmin varmistaa hakijan maksukyky ja mahdollisen maksukyvyttömyyden tilapäisyys. Luotot eivät ole ratkaisu pitkäaikaisesti maksukyvyttömien rahantarpeeseen. Heidänkin tilanteensa kuitenkin helpottuu, jos hetkellisesti maksukyvyttömät eivät ruuhkauta Kelaa ja kuntien sosiaalitoimia.

Koronapandemian vaikutuksia ehkäistäessä on tärkeää pyrkiä turvaamaan kuluttajien maksukyky, koska sitä tarvitaan koko Suomen talouden oikaisemiseen epidemian jälkeen.

Mikäli hallituksen esittämään luottojen korkokattojen alentamiseen päädytään, tulisi se toteuttaa aikaisintaan 1.9.2020 alkaen, jotta tarvittavat korvaavat rahoitusmahdollisuudet ehditään rakentaa.

Pidemmällä aikavälillä vastuullista luotonantoa ja velkaantumisen torjuntaa edistäisi niin sanotun positiivisen luottotiedon mahdollisimman kattava jakaminen ja hyödyntäminen. Se tukisi parhaiten entistäkin vastuullisempaa päätöksentekoa kuluttajaluotonannossa.

Jukka Ruuska

toimitusjohtaja, Asiakastieto Group oyj

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.