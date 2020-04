Vieraskynä

Kansallinen turvallisuus on moniulotteinen ja vaikeasti määritettävä käsite. Sen ytimessä on kansakunnan sekä valtion turvallisuus ja olemassaolo. Kylmän sodan ajoista dramaattisesti muuttunut toimintaympäristö on muokannut turvallisuusajattelua sekä kansallisen turvallisuuden käsitteistöä, rakenteita ja prosesseja monin tavoin.

Kansallinen turvallisuus on sekä säilyttävä että edistävä käsite. Se pyrkii turvaamaan valtion ja kansakunnan olemassaolon. Samalla politiikkaa ja vallitsevia olosuhteita pyritään muokkaamaan sen varmistamiseksi, että valtion ja kansakunnan olemassaolo on jatkossakin turvattu. Kansallinen turvallisuus on myös kollektiivinen tunne siitä, että yhteiskunta kykenee selviytymään ulkoisista ja sisäisistä vaikeuksista ja näin ollen jatkamaan turvallista elämää.

Nyt kokemamme koronaviruspandemia ei periaatteessa tullut yllätyksenä: erilaisiin pandemioihin on varauduttu lukuisissa turvallisuusstrategioissa, ja niihin vastaamista on harjoiteltu valmiusharjoituksissa. Silti kriisi on toteutuessaan tuonut esiin lukuisia heikkouksia ja epäjatkuvuuksia viranomaistoiminnassa sekä hallinnonalojen keskinäisessä yhteistyössä.

Näyttää siltä, että poikkihallinnollinen valtioneuvoston turvallisuusstrategiatyö on eri ministeriöiden oman toiminnan suunnittelussa jopa edistänyt perinteisiin hallinnon siiloihin kiinnittymistä.

Poikkihallinnollisuus on ikään kuin ulkoistettu Turvallisuuskomiteaan, joka koostuu ministeriöiden ja turvallisuushallinnon virkamiesjohdosta. Tosipaikan tullen kriisin hoidossa ja johtamisessa on lopulta kompastuttu samoihin toimivalta- ja hallintorajoihin, jotka ovat estäneet jo vuosikymmeniä uusien uhkien vaatiman kansallisen turvallisuuden johtamisen uudelleenjärjestelyt.

Kansallisen turvallisuuden kysymykset eivät ole minkään yksittäisen toimialan tai ministeriön yksinään valmistelemia, linjaamia ja päättämiä asioita. Niihin liittyy lähes aina muiden toimialojen ja toimijoiden intressejä sekä näitä koskevia seurauksia.

Tarkastelemme prosessien vaikutusten arviointia kansallisen turvallisuuden näkökulmasta selvityksessä, jonka valtioneuvoston kanslia julkaisee lähiaikoina. Raportissa korostuu erityisesti tiedolla johtamisen merkitys valtionhallinnossa.

Kansallisen turvallisuuden kysymysten asianmukainen huomioiminen kaikessa päätöksenteossa vaatii nykyistä pitkäjänteisempää, yhtenäisesti resursoitua ja poliittisesti johdettua turvallisuusjohtamista. Koronavirusepidemian laannuttua on tarpeen miettiä monia kansalliseen turvallisuuteen ja kriisien ennakointiin liittyviä kysymyksiä.

Nykyiset hallintorakenteet eivät parhaalla tavalla vastaa nykyistä turvallisuusympäristöämme ja sieltä esiin nousevia uhkakuvia.

Tarvitsemme uutta turvallisuusajattelua, ja se edellyttää ennakointia, varautumista ja jopa operatiivista toimintaa haittaavien esteiden purkamista. Esimerkiksi kriisien varalle on luotava sellaiset rakenteet ja prosessit, joissa eri instituutioiden välille ei synny valtapoliittisia kiistoja.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja kansallisen turvallisuuden vahvistamiseksi voitaisiin perustaa kansallisen turvallisuuden neuvosto. Pääministeri olisi perustuslakimme hengessä toimivan neuvoston puheenjohtaja, ja muista ministereistä sen pysyviä jäseniä olisivat ulkoministeri, sisäministeri ja puolustusministeri. Neuvostoon kuuluisivat myös kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Presidentillä tai hänen edustajallaan olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Neuvosto seuraisi ennakoivasti Suomen turvallisuusympäristön kehitystä ja huolehtisi varautumistoimien ajantasaisuudesta ja resursseista. Kriisin aikana neuvosto tukisi koordinoitua strategista johtamista, poikkihallinnollisen tilannekuvan luomista sekä toimivaa ja yhdenmukaista kriisiviestintää. Virkamiesvalmistelusta vastaisivat nykyiseen tapaan ministeriöt toimialoillaan sekä valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimiva Turvallisuuskomitea sihteeristöineen.

Kansallinen turvallisuus edellyttää parhaan osaamisen hyödyntämistä.

Päätöksenteon muodon ja rakenteen tulee tukea tavoitetta, ei päinvastoin.

Kari Laitinen ja Harriet Lonka

Laitinen on erikoistutkija Poliisiammattikorkeakoulussa. Lonka on asiantuntija Laurea-ammattikorkeakoulussa.

