Koronaepidemian aikana iäkkäiden ja muiden riskiryhmien suojaaminen tartunnalta on keskeinen kansallinen tavoite. Perusteet ovat selvät: iäkkäiden ja pitkäaikaissairaiden koronakuolleisuus on jo nyt osoittautunut monikymmenkertaiseksi terveisiin työikäisiin verrattuna.

Hoitokodeissa asuvat ovat kaikkein haurainta riskiryhmää. Heidän keski-ikänsä on lähes 90 vuotta, ja heillä on vähintään yksi parantumaton, etenevä ja kuolemaan johtava pitkäaikaissairaus. Yli 80 prosentilla keskeisin sairaus on pitkälle edennyt muistisairaus. Moni ei enää puhu eikä kävele. Ilman koronatartuntaakin keskimääräinen jäljellä oleva elinaika lasketaan kuukausissa eikä vuosissa. Elämä hiipuu hiljaa, ja saattohoidon käynnistää tavallisimmin jokin infektio.

Jokainen ymmärtää, ettei epidemiaa pidä päästää yhteenkään iäkkäiden hoitokotiin, mutta valitettavasti juuri siellä sen estäminen on erityisen vaikeaa. Muistisairaat eivät osaa yskiä nenäliinaan, pestä käsiään, välttää koskettamista, pitää turvaväliä tai käyttää hengityssuojaa. Lisäksi lähikontakteja on paljon, sillä kolmessa vuorossa työtään tekevät hoitajat auttavat asukkaita heidän kaikissa päivittäisissä toimissaan.

Omaisten vierailut on kielletty ja asukkaiden liikkumista on rajoitettu. Toimien tavoitteena on estää asukkaiden sairastumista, mutta ne voivat myös romahduttaa loputkin jäljellä olevasta toimintakyvystä ja elämänlaadusta.

Omaisten huoli ja ahdistus on ymmärrettävää. Vaihtoehtoiseen yhteydenpitoon täytyy taata asialliset välineet. Tarjolla on myös helppokäyttöisiä digitaalisia alustoja etänä toteutettavaan viriketoimintaan.

Jokaisen sairastuneen vanhuksen kohdalla tulee punnita sairaalahoidon hyödyt ja haitat. Elämän loppuvaiheessa olevalla vanhuksella haitat useimmiten ylittävät hyödyn. Kuormaksi jäävät vieraan ympäristön tuottama turvattomuus, ahdistus, pelko ja sekavuusoireet.

Sairaalassakin parantumattomasti sairaan vanhuksen hoito rajautuu oireiden lievitykseen. Se voidaan toteuttaa myös hoitokodissa, omassa huoneessa ja tuttujen hoitajien toimesta. Geriatri tai muu kokenut pitkäaikaishoidon lääkäri osaa tehdä arvion ilman vanhuksen lähettämistä sairaalapäivystykseen.

Hoitajat tekevät hoitokodeissa juuri nyt arvokasta työtä vaikeissa poikkeusoloissa. He pyrkivät suojaamaan hoidettaviaan parhaan kykynsä mukaan. Työ on raskasta ja vaativaa, mutta se sisältää myös iloa ja onnistumisia. Puhumatonkin vanhus hymyilee, kun kaikki on juuri nyt hänen mielestään hyvin.

Tartuntariskin vähentämiseksi hoitajien testausta on jo lisätty, mutta valitettavasti tänään ”puhtaaksi” todettu hoitaja voi jo huomenna olla oireeton kantaja. Mitä enemmän virusta esiintyy väestössä, sitä varmemmin se päätyy myös hoitokoteihin.

Epidemia on Suomessa vasta aluillaan, joten parhaistakin varotoimista huolimatta uudet hoivakotiepidemiat ovat valitettavasti todennäköisiä. Syyllisten etsimisen sijaan kannattaa keskittyä toiminnan kehittämiseen, niin suojaustoimissa kuin saattohoidossakin.

Esa Jämsen, Tampereen yliopisto

Jouko Laurila, Oulun yliopisto

Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto

Maria Nuotio, Turun yliopisto

Timo Strandberg, Helsingin yliopisto

Kirjoittajat ovat geriatrian professoreita.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.