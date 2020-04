Nyt keskustellaan kiivaasti siitä, tulisiko koulut taas avata. Ilmeisen selväksi on tullut, ettei mahdollista avaamista voi mitenkään perustella pedagogisin syin, ja esille on nostettu vahvasti koulun merkittävä rooli osana lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia: on lasten ja nuorten etu päästä takaisin kouluun.

Tätä ei käy kiistäminen. Me opettajat varmasti tiedostamme merkityksemme ja vastuumme, vaikka muu yhteiskunta tuntuu normaalioloissa olevan harmillisen tietämätön siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti huolehdimme lapsista ja nuorista.

Lastenlääkäreiden mielestä (HS 22.4.) lasten on turvallista palata kouluun. Toivoisin, että lääkärit luottaisivat opettajien kykyyn kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisina arvioida sitä, mitkä ovat koulun todelliset mahdollisuudet vaikuttaa lasten kehitykseen lyhyen koulupyrähdyksen aikana. Onko hyväksyttävää, että lapset lähtevät kesän alussa heti koulun päätyttyä mummolareissuille ja nuoriso palaa pyörimään ostareille – hehän eivät tartuta?

Koulujen avaaminen olisi signaali: kun koulu on auki, koko yhteiskunta on auki.

Ymmärrän toki, että koulut ovat käteviä koe-eläinlaboratorioita, joista tartuntaketjut on helpompi jäljittää kuin satunnaisesta ravintolasta tai puistosta. Opettajuus on ”kutsumusammatti”, mutta kutsumukseni ei koske sitä, että toimisin viruslaboratorion koe-eläimenä.

Rakastan työtäni ja teen sitä täydestä sydämestäni. Oppilaani ovat minulle aidosti tärkeitä. Rakastan kuitenkin myös itseäni ja perhettäni. Sanonta ”haudassa ehtii levätä” tuntuu tässä tilanteessa kammottavan osuvalta, jos koulujen avauduttua palkkiona siitä on paikka teho-osastolla tai pahimmassa tapauksessa ruumisarkussa – kuulunhan riskiryhmään. Riskiryhmään kuuluu myös pieni lapseni, jolla on oikeus äitiinsä, joka ei ole teho-osastolla.

Opettaja, ihminen ja äiti

