Liikunnan tutkijat eivät ole kyenneet löytämään viisasten kiveä, joka edistäisi liikunnan motivaatiota erityisesti vähän liikkuvilla. Ihminen tajuaa monen asian merkityksen vasta sitten, kun edellytykset tekemiselle ovat heikot.

Tutkimukset osoittavat, että kun yllättävä sairaus tai vamma rajoittaa elämää ja omaehtoista tekemistä, toive päästä liikkeelle on keskeinen. Ilmiö on havaittu myös aiemmin vähän liikkuvilla. Monelle työikäiselle ja iäkkäälle ulkoilu ja muu liikunta on henkireikä ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistäjä.

Liikkumista koskevat rajoitukset ovat välttämättömiä heikoimpien suojaamiseksi ja pandemian loiventamiseksi. Jossain vaiheessa piina helpottaa ja palaamme takaisin normaaliin.

Voisiko tästä kaikesta rajoittamisesta koitua jotain hyvää tulevaan? Nyt kun liikkumisen mahdollisuuksia monin tavoin rajataan, on pakko sopeutua tai muuttaa käyttäytymistä.

Älylaiteratkaisujen data kertoo onneksi hyvää liikuntatapojen joustavuudesta pandemian aikana. Monet löytävät uusia muotoja omaan harrastukseen. Arvostus vapaaseen liikkumiseen ulkona ja luonnossa nousee entisestään. Tämä on jo näkynyt pääkaupunkiseudulla autovirtoina Nuuksion kansallispuistoon.

Jospa tässä erikoisessa keväässä olisi kuitenkin heräte monelle. Kun piina lopulta päättyy ja palaamme normaaliin, halutaan ehkä tehdä jotain toisin kuin ennen – kenties myös liikkumalla enemmän omaa terveyttä edistäen.

Raija Laukkanen

terveysliikunnan dosentti, Espoo

