Enpä olisi ikinä uskonut, että Helsingin kaupunki esittää sellaista rakennushanketta ja sellaiseen paikkaan kuin mitä nyt on suunnitteilla Lapinlahden puistoon. Naiiviuttani ja sinisilmäisyyttäni ajattelin, että alue on turvassa, omistaahan Helsinki maan ja rakennukset.

Mutta nyt vallalla on kova talousajattelu, ja sen eteen ollaan valmiita uhraamaan muut arvot. Tämä ajattelu näkyy muissakin hankkeissa, kuten Helsinki Gardenissa sekä vanhojen kulttuurirakennusten kohtelussa, esimerkkeinä Annala ja Pauligin huvila.

Koko Lapinlahden rakennushanke on kulttuurivandalismia pahimmillaan. Alue rakennuksineen on hyvä juuri sellaisena kuin se nyt on. Jäljellä oleva puisto on pieni, mutta edelleen vihreä keidas, jossa mieli lepää ja rauhoittuu. Päärakennus ja Venetsia ovat juuri sellaisessa käytössä, johon ne luonnostaan sopivat. Rakennukset, luonto ja toiminnot ovat sopusoinnussa ja henkivät ihmisestä välittävää tunnelmaa.

En kaipaa mitään suurisuuntaista raskasta korjaamista, sillä sellaisen mukana katoaisivat lopullisesti historian tuntu ja ajallinen jatkuvuus. Vain pientä kunnostusta aina tarpeen mukaan ja paikan henkeä kunnioittaen. Venetsia on kiehtova ja ainutlaatuinen paikka, ja se pitää jättää rauhaan.

On surkuhupaisaa, että suunniteltua hotellia vielä perustellaan melun torjumisella. Melua voidaan hyvin torjua esimerkiksi vihreällä melumuurilla.

Jättäkää Lapinlahti rauhaan ja antakaa myös tulevien sukupolvien nauttia ainutlaatuisesta alueesta!

Maija-Liisa Linkola

Töölö, Helsinki

