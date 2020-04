Koronaviruskriisi on nostanut Suomen huoltovarmuuden pitkästä aikaa yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Suunnitelmia ja valmistautumista tehtäessä on kartoitettava oleellisten toimialojen ja sektorien osaajat ja varmistettava, että he ovat kriisin tullessa käytettävissä.

Suomelle elintärkeiden merikuljetusten huoltovarmuutta arvioi vuosi sitten hyväksytty Bo Österlundin väitöstutkimus. Huoltovarmuuden kannalta esimerkiksi Suomen lipun alla seilaaminen ei ole merkittävimpiä seikkoja, vaan tärkeämpi on tehokas kuljetuskyky ja -halu sekä tonniston soveltuvuus kulloiseenkin tarpeeseen.

Oleellista on, missä merikuljetusyhtiön omistus ja operatiivinen johto sijaitsee. Ulkomaisen omistajan on vakavan kriisin kohdatessa mahdollista siirtää aluksensa alueelle, joka on lähempänä omaa intressipiiriä. Aluksen lipun vaihtaminen on vain muutaman tunnin paperityön vaativa prosessi.

Ilmastonmuutosta ja muita tulevaisuuden uhkakuvia ei ole syytä unohtaa koronaviruspandemiankaan keskellä. Kriisi on muistutus ilmastonmuutoksen mukanaan tuomasta epävarmasta ja ennakoimattomasta maailmasta, jossa kriisit yleistyvät.

Suomen vienti- ja tuontikuljetuksien turvaamiseksi jatkossa voimme hyödyntää havaintoja koronaviruskriisistä. Päivitettäessä huoltovarmuussuunnitelmia tonniston osalta tulisi painottaa matalaa energiankulutusta. Suunnitelmien pitäisi pohjautua jossain määrin myös omavaraisuuteen. Taustalla on nykyaikainen kestävään kehitykseen perustuva bio- ja kiertotalous sekä ajatus niukasta energiankäytöstä. Samoilla toimenpiteillä varaudutaan ilmastonmuutokseen ja alati kiristyvään kansainväliseen kilpailuun.

Valtion ja EU:n tuet tulisi päivittää vastaavasti. Nykyiset tuet suuntautuvat vahvasti merikuljetusmuodoille, joissa energiankäyttö kuljetettua tonnia kohden on tuhlailevaa. Nyt pienen kansantalouden verovaroilla tuetaan tehottomia järjestelmiä, joista suurin hyöty menee Suomen – ja pahimmillaan Euroopan unionin – ulkopuolelle.

Nyt koronaviruskriisin aikana suomalaista kumipyörärahdin kuljetukseen soveltuvaa tehokasta tonnistoa seisoo työttömänä satamassa, kun Huoltovarmuuskeskuksen tuet on suunnattu kuljetussuoritteeltaan vajavaisille ja kalliimmille aluksille. Tukia saavien varustamoiden alusten rakentaminen Kiinassa ei tue eurooppalaista selviytymistaistelua.

Jussi Mälkiä

merenkulkuneuvos, Naantali

