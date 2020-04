Kuva: Víctor Peña

Tämä kolumni alkaa toiveikkuudella, joka laimenee loppua kohden.

Toiveiden kokoamiseen on nyt hyvin aikaa, kun ei ole menossa minnekään. Toiveet voi hyvin tähdätä jouluun, johon on sentään vielä vajaat kahdeksan kuukautta aikaa.

Toiveeni on, että perhe­kuntani ja lukemattomat muut voivat kukin tahoillaan silloin kokoontua terveinä maailmassa, joka on valoisampi ja selkeämpi kuin nyt, kun korona­virus­kriisiä on vielä paljon edessä.

Lisäksi toivon, että Donald Trump, vietettyään hänkin toivottavasti miellyttävän joulun perheensä parissa, ryhtyy sen jälkeen pakkaamaan tavaroitaan Valkoisessa talossa. Se on edessä, mikäli Trump häviää Yhdysvalloissa presidentinvaalit 3. marraskuuta. Seuraava nelivuotinen presidenttikausi alkaa 20. tammikuuta 2021.

Olen nostanut Trumpin presidenttikausien jäämisen yhteen näinkin korkealle toivelistallani siksi, että millään muulla tiedossa olevalla johtajanvaihdoksella ei olisi yhtä suurta välitöntä vaikutusta.

En kuulu myöskään Venäjän presidentin Vladimir Pu­tinin tai Kiinan presidentin Xi Jinpingin huutosakkiin, mutta heidän vaihtumisellaan toiseen henkilöön ei olisi vastaavaa merkitystä. Trump sen sijaan hajottaa oikeusvaltiota ja heikentää demokratioiden yhteisöä.

Varmuuden vuoksi – vaihtoehtona Trumpin vaalitappiolle – toivon, että maailmanlaajuinen kriisi jotenkin jalostaisi Trumpia ihmisenä ja että hän ryhtyisi edistämään yhtenäisyyttä hajottamisen asemasta.

Listaa voisi jatkaa toiveella, että samalla vaihtoehtotodellisuudet ja valhetehtailu menettäisivät politiikassa lumovoimansa. Todellisuutta ei kiinnosta, mitä mieltä siitä ollaan, ja se on armottomampi niille, jotka eivät varaudu vaan luulevat keksineensä sille vaihtoehtoja.

Toiveita olisi vaikka kuinka paljon. Huomasin kuitenkin aikoinaan, että tietty realismi ja tiiviys on toive­listoissa viisasta, vaikka optimismi kuuluu asiaan. Toivoin laskettelusuksia, ja sain untuvapeiton. Se oli ihan hyvä, mutta kuitenkin.

Entä sitten, jos toive Trumpin vallan päätymisestä marraskuun vaaleissa toteutuu? Se ei vielä riitä. Seuraavalta presidentiltä täytyy toivoa paljon muutakin kuin että hän ei ole Trump.

Ellei kohtalo astu kummankaan ehdokkaan kohdalla väliin, marraskuun vaaleissa ovat vastakkain ­republikaanisen puolueen ehdokas Trump, joka on silloin täyttänyt 74 vuotta, ja demokraattien ehdokas Joe Biden, joka täyttää 78 vuotta pari viikkoa vaalien jälkeen.

Kummalla tahansa olisi presidenttinä edessään erittäin vaikeita ja kauaskantoisia päätöksiä. Korona­virus­kriisistä nousevassa maailmassa suurvallan presidentillä on kansallisen vallan lisäksi historiallisen suuri mahdollisuus vahvistaa kansainvälistä järjestystä tai sitten edelleen heikentää sitä.

Bidenin valinta tarkoittaisi käännettä takaisin kansainvälisen vastuun ja yhteistyön korostamiseen, vaikka esimerkiksi ongelmat Kiinan kanssa eivät katoaisi. Voi lyödä vetoa, että virkaanastujaisissaan Biden toivoisi Yhdysvalloissa kan­sallista yhtenäisyyttä ja loppua kahtiajakoon. Se on hyvä toive, mutta helppoa sitä ei olisi toteuttaa.

Toive Trumpin jalostumisesta yhtenäisyyden rakentajaksi on turha. Hänen poliittinen ansaintamallinsa perustuu kahtiajakoon. Se ei muutu, vaikka hän ei voi olla ehdolla kolmannelle kaudelle.

Trumpin kannalta vastakkainasettelu toimii koronaviruskriisissäkin. Kannattajat ovat tallella, vaikka Trumpin koronatiedottaminen ei kyselyjen mukaan vakuuta heitä.

Maalis–huhtikuun vaihteessa, kun Trump oli tunnustanut kriisin vakavuuden, häneen myönteisesti suhtautuvien äänestäjien osuus nousi kyselyjä kokoavan Fivethirtyeight-sivuston mukaan 45 prosenttiin. Luku oli ollut pitkään noin 42 prosenttia. Vastustajien osuus oli kymmenisen prosenttiyksikköä suurempi kuin tukijoiden, mutta ero puolittui. Nyt kannatus on taas hiipunut, vaikka on yhä hieman kohollaan.

Kannattajien ydinjoukko on uskollinen Trumpille samasta syystä, josta minä toivon näkeväni hänet ja hä­nen avustajansa pakkaamassa laukkujaan: Trumpin vaalitappio olisi suuri muutos, jolla Trump ei emmi pelotella tukijoitaan. Tappion hyväksyminen ei olisi heille helppoa.

Siitä päästään takaisin toiveeseeni valetodellisuuksien lumovoiman hiipumisesta: ennen joulua kriisissä tapahtuu vielä paljon, mutta tuon lumon hiipuminen olisi todellinen ihme. Niitäkin sopii toivoa jouluksi.

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut toimittaja.