Korona­virus­kriisi on saanut kansalaiset kokoontumaan johtajiensa tueksi. Vaikka ilmiö on tuttu aiemmista kriiseistä, sitä oli vaikea ennustaa. Poliittinen maasto on tuskin missään edeltävässä kriisissä ollut näin hajanainen kuin Euroopassa tänä päivänä. Ei ollut suinkaan varmaa, että valta­puolueiden linja puree.

Moni uskoi, että koronaviruskriisi on suora syöttö eurooppalaisten populistipuolueiden lapaan. Rajat on laitettu kiinni, ja kansallisvaltio on noussut toimien keskipisteeksi. Kansainvälinen yhteistyö on takunnut Euroopan unionissa.

Silti moni populistijohtaja on nyt vaikeuksissa. Esimerkiksi Ranskassa Kansallisen liittouman johtaja Marine Le Pen on joutunut hakemaan uutta kurssia jo useaan otteeseen. Aiempi, myönnyttelevämpi linja on vaihtunut aggressiivisiin heittoihin, mutta tuloksetta.

Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan vain 23 prosentilla ranskalaisista on Le Penistä myönteinen kuva. Le Penin on hiottava strategiansa kuntoon pian, jos hän haluaa olla kahden vuoden kuluttua gallupsuosikki Ranskan presidentiksi.

Korona-ajassa suuri ongelma on ylipäätään ääneen pääsy. Italian populistijohtaja Matteo Salvini päätyi ulos hallituksesta ja huutaa megafoniinsa vallan liepeiltä.

Salvini on lukenut tilannetta yhtä huonosti kuin Le Pen ja jatkanut kärkkäiden kommenttien linjaa. Samalla Italia – varsinkin Salvinin perinteinen kannatusalue Pohjois-Italia – on hätätilassa. Salvini, joka on halunnut profiloida itsensä kansanmiehenä, ei ole onnistunut kuuntelemaan tai lievittämään kansan hätää.

Vaikka italialaiset tukevat nykyhallintoa, Salvinin Lega-puolue on edelleen suosituin puolue. Koronaviruskriisi katkaisi vain Salvinin rakettimaisen nousun.

Kriisin aikana on puhuttu paljon siitä, miten virus muuttaa yhteiskuntaa ja ajattelutapaamme. Kun kaikilla on hätä, yhteisöllisyys ja toisten auttaminen nousevat uudella tavalla keskiöön.

Tätäkin on nähty. Alkuhaparoinnista päästyään Euroopan unionin maat ovat auttaneet toisiaan. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on pyytänyt Italialta anteeksi sitä, että maa jätettiin kriisin alkuaikoina yksin.

Ensimmäiset merkit toisenlaisesta ovat silti jo ilmassa. Italiassa havahduttiin karuihin mielipidekyselyihin. Maaliskuun mielipidemittauksissa 67 prosenttia koki, että EU-jäsenyys oli haitaksi Italialle.

Kun akuutti kriisi ja huoli omasta terveydentilasta väistyvät taka-alalle, alkaa syyllisten etsintä. Siinä populistijohtajat tuskin aikailevat. Silloin he ovat jälleen tukevasti omalla kotikentällään.

Kirjoittaja on HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja.