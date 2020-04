Nykyistä sukupuolen yksilöivää henkilötunnusta pidetään ongelmallisena. Henkilötunnusta käytetään myös tilanteissa, joissa kaikki sen tietosisältö ei ole tarpeen.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat korostaneet, että henkilötunnusuudistuksessa on tarkkaan arvioitava, missä tilanteissa tieto sukupuolesta on tarpeellista ja keillä on pääsy tähän tietoon. Lähtökohtana on oltava sukupuolivähemmistöön kuuluvien yksityiselämän suojan sekä itsemääräämisoikeuden vahvistaminen.

Tietoa henkilön iästä ja sukupuolesta tarvitaan finanssialalla esimerkiksi täysivaltaisuuden toteamista sekä vakuutusten riskinarviointia ja vastuuvelkalaskentaa varten. Työeläkejärjestelmässä sukupuoli ja ikä ovat tarpeellisia tietoja. Finanssiala tukee kuitenkin henkilötunnuksen uusimista sukupuolisidonnaisuudesta luopumisen osalta.

Nykyisessä talouskurimuksessa tämä muutos on viisasta tehdä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kevyt ratkaisu olisi, että nykyisenkaltainen henkilötunnus annetaan sukupuolineutraalina henkilölle, jonka tiedot merkitään ensimmäistä kertaa väestötietojärjestelmään. Vanhoissa tunnuksissa voitaisiin lakia uudistamalla luopua tunnusten sukupuolisidonnaisuudesta tunnuksia sen enempää muuttamatta. Lisäksi halutessaan yksilöiden tulisi saada uusi tunnus mahdollisimman helposti. Ulkomaalaisten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvät kysymykset on ratkaistava erikseen.

Kokonaisuudistukselle on otettava aikalisä, koska valmistelussa ei ole hyödynnetty yksityisen sektorin asiantuntemusta. Uudistuksen kustannusvaikutuksetkin on arvioitu pitkälti vain julkisen sektorin näkökulmasta ja senkin osalta vain osittain. Eri sektoreiden kustannusvaikutukset tarkentuvat, kun laajempi asiantuntemus otetaan mukaan valmisteluun. Jatkotyöhön on kutsuttava mukaan sekä yksityinen sektori että ihmisoikeusjärjestöt.

Piia-Noora Kauppi

toimitusjohtaja, Finanssiala ry

