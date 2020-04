Kun pohditaan koulujen avaamista muutamiksi päiviksi toukokuun lopussa, on paikallaan muistuttaa, että perusopetuksen ensisijainen tehtävä on kasvattaa, opettaa ja tarjota mahdollisuus oppivelvollisuuden suorittamiseen. Aika ajoin ilmenee eri tahoilta voimakasta painetta antaa koulun tehtäväksi milloin mitäkin. Nyt mediassa on paljon näkemyksiä siitä, että koulujen avaaminen olisi tärkeää, jotta huonosti voivat lapset voitaisiin tavoittaa ja oppilaat näkisivät toisiaan. Kaikille tuntuu olevan selvää, ettei lukuvuoden viimeisinä päivinä opetuksellisia päämääriä enää tavoitella.

Yli 30 vuoden opettajan urani perusteella näkemykseni on, että tässä tilanteessa oppilaille olisi tärkeintä tulla nähdyksi ja kohdatuksi ja saada luottamusta siihen, että asiat järjestyvät tavalla tai toisella.

Siksi olisi järkevintä käyttää toukokuun loppu siihen, että opettajat olisivat yhteydessä jokaiseen oppilaaseen ja kartoittaisivat syksyä varten, miten kukin oppilas on selvinnyt keväästä, mihin tarvitaan lisätukea ja mitä muuten kuuluu. Oppilaan luvalla opettaja voisi tarvittaessa pyytää oppilashuoltohenkilöstöä, kuraattoria, koulupsykologia tai terveydenhoitajaa olemaan oppilaaseen tai hänen huoltajaansa yhteydessä. Näin saataisiin syksyä varten kartoitettua, mistä koulutyö elokuussa aloitetaan.

Kaikista huonoin vaihtoehto mielestäni on avata nyt koulut ja antaa oppilaiden ja heidän perheidensä sekä koulujen henkilökunnan altistua koronavirukselle. Siinä voisi mennä perheiltä kesä sairastaessa juuri nyt, kun olisi aika kerätä voimia ja toipua erikoisesta keväästä.

Suosittelen, että valtiovallan päätöksellä avataan ravintolat, kuntosalit ja keikkapaikat, jotta taiteilijat ja yrittäjät pääsevät kiinni bisneksiinsä. Sinne voivat mennä kaikki ne, jotka terveytensä puolesta ovat valmiita ottamaan riskin altistua covid-19-taudille. On epäeettistä lähteä suorittamaan ihmiskoetta oppilailla, heidän perheillään ja koulujen henkilökunnalla.

Tiina Luomanen

erityisopettaja, apulaisrehtori, Porvoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.