Haluan tuoda koulujen avaamisesta käytyyn keskusteluun käytännön lääkärin näkökulman.

Toimin lastensuojeluasioiden vastuulääkärinä Helsingin kouluterveydenhuollossa. Nyt olen työskennellyt kuusi viikkoa kaupungin epidemiologisessa yksikössä. Olen kummastellut julkisessa keskustelussa sitä, että lapset ja vanhukset on asetettu vastakkain. Sen enempää lapset kuin vanhuksetkaan eivät elä yhteiskunnasta erillään.

Koulujen sulkeminen on aiheuttanut perusteltua huolta niistä lapsista, joiden kotiolot ovat heikot. Helsingissä koulukuraattorit ja -psykologit ovat nytkin töissä, ja he, opettajat ja lastensuojelu tavoittelevat ja tukevat lapsia, joista on huolta. Kouluterveydenhuolto toimii osittain.

Koronavirusohjeistukset rajoittavat kuitenkin esimerkiksi perheisiin vietäviä tukitoimia. Normaalitilanteessakin Helsingissä perusterveydenhuolto, lastensuojelu sekä lasten- ja nuorisopsykiatria ovat niin aliresursoituja, ettei läheskään kaikki lasten avuntarve tule kohdatuksi. Rajallisen pituinen koulusulku ei välttämättä käytännössä oleellisesti heikennä lasten hyvinvointia pitkällä aikavälillä, jos lasten muuta tukea toteutetaan sen aikana mahdollisimman hyvin.

Lasten riski sairastua kriittisesti koronaviruksen takia on lähes olematon. Lapset myös tartuttavat koronavirusta vain vähän. Lapsilla kuitenkin esiintyy tautia selvästi enemmän kuin tilastot näyttävät. Moni koronavirusinfektiota sairastava lapsi on jätetty testaamatta, koska testillä usein ei ole vaikutusta hoitoon, eristämiseen tai perheen talouteen, jos vanhemman diagnoosi on varma. Lapsilla hengitysvaikeudet ja vaikea taudinkuva ovat paljon harvinaisempia kuin aikuisilla, joten lasten sairastaminen ei juuri näy päivystyksissäkään.

Lasten rooli tartuttajina on vähäinen mutta ei olematon. Keski-ikäisille tauti ei ole vaaraton. Jos koulut avataan ja samaan aikaan mediassa puhutaan siitä, että epidemiaa on aika kiihdyttää, osa perheistä ja koulujen henkilökunnasta on huolissaan itseensä kohdistuvista riskeistä. Tämä hankaloittaa opetusta ja lasten tavoittamista.

Jos yritetään tavoitella väestön immuniteettia ilman rokotetta, terveydenhuolto kuormittuu pitkäksi aikaa, talous kärsii ja inhimillinen kärsimys kohoaa suureksi. Tämä ei ole vähäosaisten lasten etu.

Toinen vaihtoehto on tiukka epidemian tukahduttamis- tai hallintayritys siten, että tiukkojen väliaikaisten rajoitusten avulla hillityksi saatua epidemiaa hallitaan tartunnanjäljityksellä ja tartunnan saaneita eristämällä samalla, kun rajoituksia asteittain lievennetään. Näin menetellen koulujen avaaminen onnistunee turvallisesti kohtalaisen pian. Tämä edellyttää yhä pidättäytymistä joukkotapahtumista ja ei-välttämättömistä ulkomaanmatkoista, kunnes käytössä on rokote.

Rajoitteiden lieventämistä tulee suunnitella lasten etu edellä. Tavoitteista ja keinoista tiedottamisen tulee olla avointa ja johdonmukaista, jotta onnistutaan toteuttamaan vähiten huono vaihtoehto.

Ilona Visapää

lastentautien erikoislääkäri, sosiaalipediatri, nuorisolääkäri, Helsinki

