Vuosituhannen alussa kaavoitusta koskevia oikeussääntöjä muutettiin merkittävästi. Valtion vaikuttamista kuntien kaavapäätöksiin vähennettiin, mutta sen vastapainoksi luotiin osallistumisjärjestelmä, jonka tarkoitus on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, vuorovaikutteisuus ja avoin tiedottaminen. Kaavoitukseen ryhdyttäessä on laadittava suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osallistumisjärjestelmä on toiminut hyvin. Kunnat ovat täyttäneet lain tarkoituksen järjestämällä kaavoituksen alkuvaiheessa kyseisellä alueella kokouksia, joissa kaavan tarkoitusta ja pääpiirteitä on selostettu, ja asukkaille on annettu mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä. Asukkaat ja asukasyhdistykset on aktivoitu vuorovaikutukseen oman elinympäristönsä kehittämisessä.

Tämä osallistumisjärjestelmä on nyt vaarantunut. Se johtuu koronaviruspandemian vuoksi tarpeellisista kokoontumis- ja liikkumisrajoituksista.

Yli kymmenen hengen kokoukset on kielletty. Taloyhtiö, jonka vieressä oleva puisto aiotaan ottaa rakentamiseen, ei voi kutsua koolle talon asukkaita käsittelemään asiaa. Kaupunginosayhdistys ei voi järjestää kokousta, jossa käsiteltäisiin ja otettaisiin kantaa aluetta sivuavan liikenneväylän leventämiseen. Kaupunki ei järjestä kokouksia. Ihmiset eivät voi ”spontaanistikaan” kokoontua, koska paikalle voi tulla yli kymmenen henkeä.

Hallituksen päätöksen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Riskiryhmiin kuuluu kaikkiaan yli miljoona suomalaista. Heillä ei aina ole käytettävissään nettiyhteyttä, ja kirjastotkin ovat suljettuina. Ainoa mahdollisuus perehtyä suunnitelmaan on rikkoa hallituksen päätöstä ja kulkea kunnan kaavoitustoimistoon tutustumaan asiakirjoihin ja karttoihin.

Mielipiteensä pitäisi lain mukaan voida ilmaista kirjallisesti tai suullisesti. Viimeksi mainittu on hankalaa, kun johtavat suunnittelijat ovat yleensä kotonaan etätöissä.

Perustuslain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain vaatimukset kansalaisten oikeudesta vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja tasapuolisesta kohtelusta eivät siis täyty. Mitä sitten pitäisi tehdä ongelman ratkaisemiseksi?

Oikeusministeriö on esittänyt väliaikaista sääntelyä, jolla muun muassa yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää kokousrajoituksista huolimatta ja myöhentää aina syyskuun loppuun saakka. Tämä tarjoaa mallin, jonka pohjalta myös maankäyttö- ja rakennuslain osallistumisjärjestelyjä voitaisiin lykätä niin, etteivät pandemiasta johtuvat kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset mitätöi niiden tarkoitusta.

Kunnat ovat usein asettaneet tiukkoja määräaikoja, joiden kuluessa mielipiteet on esitettävä. Nyt saatetaan pelätä, että kaavoitus viivästyy, jos osallistumiselle ja vuorovaikutukselle annetaan enemmän aikaa.

Viivästyminen on kuitenkin monin verroin suurempi, jos oikeusistuimet myöhemmin valituksen jälkeen päättävät, että kaavan valmistelussa on tapahtunut menettelyvirhe ja kunnan tekemä kaavapäätös on sen takia kumottava.

Lauri Nordberg

ympäristöministeriön vanhempi hallitussihteeri (eläkkeellä), päätehtävänä lainvalmistelu, Helsinki

