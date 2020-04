Nyt on kyllä menty liian pitkälle, jos emme saa omin voimin ruokaa pelloiltamme. Näin on käynyt, kun kansalaisten toimeentulo taataan erilaisilla tuilla eikä työhön tarvitse lähteä. Minusta tämä on jo kansallinen häpeä maalle, joka niin vuolaasti kehuu osaamistaan.

Pitääkö tänne saapuneet ulkomaalaiset taitajat palkata opettamaan meikäläiset perinteisiin suomalaisiin töihin? Töihin, joita esi-isämme arvostivat raatamisesta huolimatta. Palkkana oli sato, jota saatiin säiden vaihdellessa enemmän tai vähemmän, ja työt tehtiin usein talkoovoimin, toinen toistaan auttaen. Keväällä siunattiin kylvö ja syksyllä sato. Oltiin kiitollisia, että saatiin syötävää eikä tarvinnut nähdä nälkää.

Nyt jos koskaan tarvitaan apuvoimia, jotta ruokapöytiin saadaan syötävää. Emme voi jäädä odottelemaan muualta tulevia työntekijöitä. Tarvitaan maamme omien kansalaisten työpanosta.

Pellolla työskentely ei ole kevyintä työtä; siinä tarvitaan kyllä lihasvoimaakin. Ja työpäivät saattavat olla pitkiä ja epämukavia. Kouluaikoina kitkin kesätöinä taimitarhoja ja lanttupeltoja. Sateisena kesänä märät viholaissäkit polvien suojina painoivat tosi paljon ja olivat epämukavia. Mutta kyllä ruoka ja uni maistuivat samoin kuin toisten nuorten kanssa vietetyt rupatteluhetket.

Voisin vieläkin lähteä mansikanpoimintaan vaikka Suonenjoelle. Ottaisikohan kukaan minua: olen jo lähes 80-vuotias mutta vireä ja nopealiikkeinen. Erotan kyllä mansikantaimet rikkaruohoista ja tunnen kasvit vielä aika hyvin. Palkkaa en tohdi pyytää, koska eläkeläisenä saan sen – toivottavasti jatkossakin – eläkkeenä.

Kylli Tikkanen

Helsinki

