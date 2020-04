Hallitus pohtii, miten Suomessa voidaan siirtyä asteittain normaalimpaan elämään koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia purkamalla. Kirjastojen avaaminen on yksi toimenpide, joka voitaisiin toteuttaa nähdäkseni melko riskittömästi. Itse asiassa kirjastot olisivat voineet olla auki kuten kaupat koko ajan. Lainaukset tapahtuvat moderneissa kirjastoissa koneellisesti ilman lähikontakteja, samoin kirjojen palauttaminen on riskitöntä. Ruokakaupoissa viruksen saaminen on paljon todennäköisempää kuin kirjastoissa.

Kirjastopalvelujen avaaminen nykytilanteessa, jossa tuhannet suomalaiset pysyvät kodeissaan lomautettuina tai etätöissä, on erityisen tärkeää. Avaamalla kirjastot saadaan kaksinkertainen hyöty: yhteiskunta avautuu edes piirun verran, mikä on monelle henkisesti tärkeää, ja kotona riittää uutta lukemista television tuijottelun sijaan.

Asko Luukkainen

Tuusula

