Dosentti Raija Laukkanen ihaili (HS Mielipide 28.4.) Nuuksion kansallispuistoon kulkevia autovirtoja kansanterveyden näkökulmasta. Kaikista muista kulmista katsoen Nuuksion ruuhkissa ei ole mitään ihailtavaa. Nuuksion ylänkö on koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen erämainen alue pääkaupungin kyljessä. Se ei kestä tämän kevään kaltaista kävijämäärää luontoarvonsa säilyttäen.

Poikkeusaika on täyttänyt ulkoilualueet, ja meidät kaikki haastetaan antamaan tilaa muille liikkujille. Jokaisen on siksi syytä harkita hetki ennen suuntaamistaan Nuuksioon. Harkita, olisiko ulkoilua mahdollista tehdä muuallakin. Esimerkiksi polkujuoksua voi harrastaa muuallakin kuin erämaassa. Pääkaupunkiseudulla on myös lukuisia muita paikkoja, joissa voi kävelyttää koiraansa tai paistaa jauhomakkaroita.

Säästetään Nuuksio siihen toimintaan, joka on muualla pääkaupunkiseudulla mahdotonta: luonnon nöyrään tarkkailuun ja useamman päivän kestoiseen hiljaiseen eräretkeilyyn. Näin Nuuksiokin selviää pandemiasta hengissä.

Mikko Miettinen

Espoo

