Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Kuusi viikkoa sitten oli paniikki päällä. Oli kerrottu tuntemattomasta vaarallisesta viruksesta, ja minähän pelästyin.

Jos kävin kaupassa, kävin niin pienissä kaupoissa ja niin myöhään kuin mahdollista ja yritin olla nopea. Tomaatti­purkit vain lentelivät, kun söhelsin. Kotona kä­velin rätti ja pesu­aine­pullo kädessä desinfioimassa oven­kahvoja.

Puolisoni tiukkasi syytä paniikilleni. Minusta en panikoinut, toimin vain kuten vastuullisen kansalaisen kuuluu. Niin tekivät muutkin.

Nyt pahin panikointi on ohi. Hihaan yskiminen muistetaan, mutta irrationaalinen hamstraus on loppu. Kaupan käytävilläkään ei juosta kuin sadan metrin olympiafinaalissa. Itse olen vieraillut supermarketeissa mieli tyynenä.

Olemme sopeutuneet tilanteeseen. Kenestäkään ei näytä oudolta se, että televisiossa Arto Nyberg ei kättele vieraitaan tai vastaan tuleva tuttu jää pönöttämään huutoetäisyyden päähän. Teemme etänä työmme ja koulutamme siinä ohessa lapset. Kyllä, aikamoista venymistä, mutta ei tätä tilannetta nyt viitsi enää vatvoa. Loppuisipa vain.

Korona-aika on saanut ymmärtämään entistä paremmin, kuinka uskomaton ihminen on lajina. Sopeudumme huonompiinkin olosuhteisiin muutamassa hetkessä. Historia on osoittanut, että jopa keskitysleiriolosuhteisiin voi tottua. Hengenvaarallisten pommitusten kes­kellä on opittu elämään suhteellisen tavallista arkea, täällä Suomessakin.

Kykymme huomaa myös maailmanpolitiikassa: Donald Trumpin sammakot eivät enää yllätä eivätkä ravisuttele. Niitäkin on opittu jo odottamaan.

Voimme kiittää – tai syyttää – kyvystämme aivojemme energiansäästötoimintoa, kertoi psykologi Björn Hedensjö Dagens Nyheterissä. Alkuihmisten oli järkevää kiinnittää huomionsa uusiin asioihin ja muutoksiin, ei jo tutuksi käyneisiin. Rutiinien kanssa kamppailu olisi ollut totaalista energian tuhlausta.

Eipä ihmekään, että sitä lenkkeilyä on niin pahuksen hankala saada aloitettua.

Entä sitten, kun koronarajoituksia päätetään höllentää? Arvaan jo, että silloin osoitamme vieläkin erinomaisempaa sopeutumiskykyä.

Itse ainakin uskon olevani jopa kympin tyttö. Sanna Marinilta sanakin, ja naps: minä istun terassilla hyvä gin & tonic käpälässä.

Onko se sitten hyvä asia, se on jo toinen juttu. Mutta sellainen on ihminen.

Kirjoittaja on kulttuuritoimituksen uutispäällikkö.