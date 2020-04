Muut lehdet

Savon Sanomat kommentoi journalismin tukea selvittäneen Elina Grund­strömin liikenne- ja viestintä­ministeri Timo Harakalle (sd) jättämää esitystä.

”Tiistaina jättämässään selvityksessä Grundström esittää hyvin jäsenneltyä mallia, joka koostuu sekä nopeista tukimuodoista että pysyväksi tarkoitetusta tukijärjestelmästä.”

”Viime viikolla julkistetussa kansainvälisessä sananvapausindeksissä Suomi piti kakkossijansa heti Norjan jälkeen. – – Lehdistö on tehnyt oman osansa kriisin taltuttamisessa, mutta tarvitsee jatkossa reilua kädenojennusta valtiolta.”

Karjalainen toivoo, että koronavirus­kriisi havahduttaa myös Suomen poliittiset päättäjät tukemaan laatumediaa edes vähäisessä määrin sa­malla tavoin kuin muissa Pohjoismaissa.

”Epäillä tätä tosin vielä sopii, sillä selvityksiä on tätäkin ennen tehty runsaasti eikä mitään ole tapahtunut.”

”Poliitikot eivät Suomessa tunnu ymmärtävän, että ilman koronakriisiäkin lehtikuolemia on jo ollut ja tulee olemaan lisää ja että etenkin painettu media joutuu vetäytymään jakelun kalleuden vuoksi kuluttajien saatavilta ja muuntumaan yhä enemmän digitaaliseksi.”

Keskisuomalainen kirjoittaa, että journalismin tukeminen on Euroopassa valtalinjaa.

”Koronakriisi uhkaa lehtien olemassa­oloa. Suomalainen media on ajautunut syvään kriisiin 2000-luvulla. Digimurros on vienyt mainostuloja. Se on johtanut toimitusten supistuskierteeseen. Se puolestaan on heikentänyt lehtien kykyä tarjota runsaasti laadukasta sisältöä. Sisällön määrän vähentyminen on heikentänyt lehtiä.”

Iltalehti pitää selvitystyön lähtökohtia aivan oikeina mutta niistä tehtyjä johtopäätöksiä osin erikoisina.

”Käytännössä valtion perustama lautakunta päättäisi, minkälainen journalismi on niin laadukasta ja mitkä uutiset niin tärkeitä, että niitä pitää tukea.”

”Jos tukea ei jaeta neutraalisti, se vääristää kilpailua.”

”Ajatus, että esimerkiksi koronan kurittamia ravintoloita tuettaisiin sen perusteella, mitä mieltä valtion valitsema kulinaristilautakunta on niiden ruuasta, on järjetön.”

”Jo se, että tiedotusvälineiden pitäisi miettiä toimintaansa siltä kannalta, ­oikeuttaako se mahdollisesti valtion tukeen, on uutisvälityksen riippumattomuuden kannalta haitallista.”

Hufvudstadsbladet toteaa Grundströmin painottavan, että pitäisi kehittää tuki nimenomaan journalistisille sisällöille eikä mediayrityksille.

”Sellaista tukimuotoa ei ole ihan helppo toteuttaa, mutta jos siinä kohtuullisesti onnistutaan, asian käsittäminen on myös poliittisesti helpompaa.”