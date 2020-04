Hallituksen keskiviikkoinen päätös koronavirusrajoitusten purkamisesta ja koulujen avaamisesta oli oikea. Maailmalta saatujen tietojen mukaan juuri lapset sairastavat vähemmän ja tartuttavat harvemmin kuin muut ikäryhmät. Nyt koululaisilla, vanhemmilla, opettajilla ja muulla kouluhenkilökunnalla on pari viikkoa aikaa sopeutua kouluun palaamiseen. Rajoitusten purkamista vastustavissa keskusteluissa on pidetty turhana koulujen avaamista vain kahden viikon vuoksi. Yksi vaihtoehto on kuitenkin jäänyt huomiotta.

Ehdotan, että kevätlukukautta jatketaan kesäkuun puoliväliin. Syyslukukausi 2020 aloitettaisiin vastaavasti vasta syyskuun alussa. Näin kevätlukukausi olisi vielä kuukauden mittainen. Tämä riittäisi korjaamaan myös niitä asioita, jotka ovat ehkä jääneet etäopetuksessa paitsioon. Oppilaat, jotka tarvitsevat intensiivisempää opetusta, voisivat saada sitä tämän viimeisen koulukuukauden aikana esimerkiksi pienryhmissä. Tässä resurssiopettajat sekä koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat voisivat olla apuna. He kaikki ovat innokkaita ottamaan oppilaansa takaisin kouluun.

Leo Vossi

koulunkäyntiavustaja, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.