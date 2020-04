Nyt viimeistään selvisi, että Suomessa peruskoulun tehtävä on opetuksen ohella pitää huolta ongelmaperheiden lapsista. Peruskoulun etäopetuksen lopettamispäätöksessä yksi tärkeä perustelu oli ongelmaperheiden lasten elämän helpottaminen. Nyt on saatu konkreettinen ja rehellinen kuva siitä, miten vähän yhteiskunnassamme on keinoja auttaa vaikeuksissa olevia perheitä ja kuinka raskas tehtävä opettajilla on.

Hallitus on päätöksellään myös osoittanut, ettei se ymmärrä koulujen arkea ja käytäntöjä. Kaiken muun lisäksi hallitus kaataa vastuun turvavälien pitämisestä ja käsien pesusta opettajien harteille.

Susanna Heiska

Liljendal, Loviisa

