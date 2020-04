Lauri Sääksvuori kirjoitti ansiokkaasti massatyöttömyyden välttämisestä (HS 22.4.). Hän totesi, että yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle putoavien määrä kannattaa minimoida erilaisin toimin.

Esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksista valmistuvat uhkaavat jäädä takamatkalle koko työuran ajaksi. Mainitsematta jäi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ryhmä.

Karanteenikevät on 17–24-vuotialle nuorille sukupolvikokemus, joka leimaa heidän loppuelämäänsä. Erityisryhmän nuorista muodostavat ne, jotka jo kriisin alussa olivat työn ja koulutuksen ulkopuolella ja ovat tehostetun tuen tarpeessa. Näitä alle 30-vuotiaita nuoria on arvioilta 20 000.

Osa nuorista on ollut tuen piirissä, joka poikkeusoloissa on joko katkennut kokonaan tai jatkunut etäyhteyksin. Kokemuksemme mukaan osa heistä elää tulottomina vailla viimesijaista sosiaaliturvaa. Tämä ryhmä jää piiloon jo normaalioloissakin. Osalle nuorista eristäytyminen on ollut normaalia jo ennen tätä kevättä.

Tällä hetkellä nuorten tulevaisuutta tukevat toiminnat, kuten kuntouttava työtoiminta tai työkokeilut, ovat katkolla. Työpajat ja ryhmävalmennukset toimivat etänä.

Sosiaalisen riskin ryhmään kuuluvalla nuorella luottamus tulevaisuuteen on jo lähtökohdiltaan heikko: nuori on kokenut lapsuudessa kaltoinkohtelua, koulukiusaamista ja hylätyksi tulemista, eikä hän ole saanut oikea-aikaista apua palveluverkostosta. Tulevaisuuden epävarmuus iskee näiden nuorten elämään muita voimakkaammin.

Sääksvuori esitti monta hyvää politiikkakeinoa massatyöttömyyden välttämiseksi. Niiden lisäksi työn ja koulutuksen ulkopuolella elävät nuoret tarvitsevat kriisin jälkeen matalan kynnyksen kokonaisvaltaista tukea, joka tarvittaessa alkaa nuoren kotoa.

Tehostettua uudenlaista tukea voidaan kohdentaa myös opintojen aloittamiseen tai työllistymisvaiheeseen. Tämä voi auttaa myös työpaikkoja luomaan uudenlaista perehdytystä ja työkulttuuria, jossa kaikki pidetään mukana.

Meidän ei tule toistaa 1990-luvun alun laman virheitä, jolloin palvelujen leikkaamisen vuoksi menetettiin sukupolvi nuoria, jotka eivät saaneet tarvitsemaansa apua. Tämä väistämättä johtaa korjaavan työn lisääntymiseen ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Terhi Laine

valtiotieteiden tohtori, johtaja, Vamos ja työllisyys

Diakonissalaitos

