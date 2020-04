Helsingin seudun liikenne (HSL) ilmoitti suunnittelevansa lippu-uudistusta, jossa kausilipun kauden pituudelle jäisi vain kaksi vaihtoehtoa: 30 päivää tai jatkuva vuositilaus (HS 29.4.).

Ilmeisesti HSL:n suunnittelutoimistossa on kokonaan jäänyt huomiotta maaliskuun puolivälistä alkanut koronavirus-niminen kampanja, joka edistää etä- ja paikkariippumattoman työn käytäntöjä todella radikaalisti. Ne, joille etätyö on mahdollista, jatkavat poikkeusolojen päätyttyä etätyön tekemistä huomattavasti aiempaa enemmän. Jo kuukaudessa on huomattu, miten 1–2 tunnin päivittäinen säästö työmatka-ajassa lisää vapaa-aikaa.

Mutta toimistolla käydään tulevaisuudessakin. Jotkut joka työpäivä, toiset vaikkapa 3–4 päivänä viikossa. Kolmenkymmenen päivän kausilipun pakkosyöttö tuntuu paluulta menneisyyteen.

Uusi lippujärjestelmä mahdollistaisi paljon joustavampiakin vaihtoehtoja lisäten samalla joukkoliikenteen houkuttelevuutta uusille käyttäjäryhmille. Eräs mielenkiintoinen vaihtoehto olisi yhtenäisen kauden sijaan matkapäivien myyminen lipputuotteena.

HSL-kortille voisi ladata esimerkiksi 50 matkapäivää, joita voisi käyttää joustavasti haluaminaan päivinä vaikkapa kuuden kuukauden aikana. Matkapäivälipun hinnoittelussa voisi olla käytössä paljousalennukset siten, että 30 matkapäivän ostos olisi 10 prosenttia nykyistä kuukausilippua kalliimpi, mutta 90 matkapäivän kertalataus kortille olisi samanhintainen kolmen kuukauden kausilipun kanssa.

Matkapäivälipun käyttöönotto voisi pienentää nykyisten HSL-asiakkaiden maksamia lipputuloja ja jopa vähentää heidän matkustustaan. Uusi lipputyyppi voisi kuitenkin houkutella huomattavastikin uusia HSL-asiakkaita erittäin toivottavasta asiakasryhmästä – autoilijoista.

Kauto Huopio

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.