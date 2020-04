Muut lehdet

Karjalaisen mukaan hallitus punnersi hämmästyttävän nopeasti päätöksen peruskoulujen avaamisesta toukokuun puolivälissä.

”Osalle vanhemmista ja opettajista se ei ole mieleen – saattaapa joku koululainenkin purnata ainakin muodon vuoksi, vaikka koulu, opettajat ja kaverit, jopa kouluruoka, ovat osoittaneet arvonsa kuluneiden kevättalven viikkojen aikana.”

”Päätös oli nopea ehkä pääasiassa siitä syystä, ettei sille ollut vaihtoehtoja. Demokratiassa valmiuslain nojalla tehtyjä päätöksiä ei voida venyttää pidemmälle kuin ne ovat välttämättömiä.”

”Koronavirus ja sen aiheuttama sairaus ei ole levinnyt Suomessa pelätyssä laajuudessa, kiitos ajoissa tehtyjen rajoituspäätösten.”

”Opettajilla ja muulla kouluhenkilökunnalla on kyky välttää aikuisten keskinäistä läheistä kanssakäymistä, ja tähän tähtää myös hallituksen edellyttämä opetuksen ryhmittäminen ja rytmittäminen. Se kaikki vaatii toki erilaisia rutiineita kuin tavallisesti. Lasten etu on nyt tärkein.”

”Myös vanhempien on käännettävä paniikkinappula pois päältä ja luotettava asiantuntijoihin. Lapset eivät ole koronan riskiryhmää.”

”Jos ja kun kahdella kouluviikolla pystytään helpottamaan lasten ja perheiden ongelmia, se pitää ehdottomasti tehdä.”

Ilta-Sanomat toteaa, että koronaviruksen aiheuttama ensišokki alkaa olla ohi.

”Suomessa varotoimet otettiin käyttöön ajoissa osin hyvän onnen ansiosta. Pandemia ei ehtinyt täällä leviämään salakavalasti kuten monessa muussa maassa, ja siksi rajoitukset purivat. Suomen tilanne kuuluu Euroopan parhaisiin ja antaa hyvät mahdollisuudet kulkea eteenpäin.”

”Nyt edessä on rajoitusten purun aika. Ensimmäisenä listalla on, että kouluissa etäopetuksesta palataan luokkiin.”

”Sitten vuorossa ovat päätökset siitä milloin julkiset laitokset kuten kirjastot ja liikuntapaikat voidaan avata yleisölle. Erittäin hankala kysymys on ravintoloiden tilanne, kun konkurssiaalto uhkaa alaa.”

”Aikanaan edessä kyse on myös rajojen avaamisesta, joka tosin ei ole vain Suomesta kiinni. Itäraja on EU:n ulkoraja ja pysyy varmasti pitkään kiinni. Sen on sulkenut myös Venäjä omalta puoleltaan.”

”Ruotsin rajan avaamista viivyttää siellä selvästi pahempi tautitilanne. Viroon ja Norjaan saatetaan päästä ensin. Kaukolomista ei kannata haaveilla tänä kesänä, ei ehkä syksylläkään.”

”Viruksesta ei vieläkään tiedetä tarpeeksi paljon, vaikka joka päivä opitaankin uutta. Sen käyttäytyminen tulevina kuukausina on osin arvausten varassa.”

”Tämä merkitsee sitä, että Euroopan ja Suomenkin tiellä kohti avautumista riittää yllätyksiä ja takaiskuja. Sitä on kuitenkin kuljettava.”