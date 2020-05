Työskenteletkö kotona? Istutko päivät tietokoneesi kanssa ja hoidat välillä perheen askareita? Koronaviruskriisi on merkinnyt meille kaikille uusien kommunikointitapojen pohtimista ja toimintamallien opettelua. Ihmiset keskittyvät tehokkuuteen ja samalla viihtymiseen.

Tietotyöläisille korona-aika on merkinnyt huimaa etätyövälineiden käytön lisääntymistä ja myös kotityöpisteiden parantamista. Verkossa on liikkunut meemi, jossa kysytään, kuka johtaa yrityksesi digimuutosta: toimitusjohtaja, teknologiajohtaja vai covid-19. Vastaus on helppo.

Siirtymä etätyöskentelyyn olisi tuskin ollut näin sujuvaa ilman yritysten panostusta asiakaslähtöiseen muotoiluun: toimivien kotien suunnitteluun ja ergonomisiin kalusteisiin, esineisiin, jotka mahdollistavat sujuvan arjen, ja digitaalisiin palveluihin, joilla välttää fyysinen vuorovaikutus, tai tehokkaisiin toimintamalleihin, joilla ihmiset saavat verkkokaupoista nopeasti kotiin toimitettuina tarpeelliset hyödykkeensä.

Voittajia tässäkin kriisissä ovat ne yritykset, jotka ovat osanneet kehittää asiakaskokemusta ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluja, tuotteita ja viestintää. Omien huolien keskellä ratkaisu voi hyvinkin löytyä ymmärtämällä asiakkaita.

Tässä me muotoilijat olemme hyviä ja halukkaita auttamaan. Suomessa on valtavan kovatasoista muotoiluosaamista, jota me LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa haluamme saada entistä vahvemmin pk-yritysten hyödynnettäväksi.

Kliseinen mielikuva muotoilijoista stailaajina tai itseilmaisijoina on onneksi heitetty jo aikapäiviä sitten romukoppaan. Muotoilijan tuottama arvo yrityksille ja asiakkaille syntyy yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa – asiakkaat, käyttäjät, ihmiset huomioiden. Muotoilijan työ on jatkossakin nimenomaan tulevaisuuden tekemistä: ennakointia, kokeilemista ja rakentamista. Varautumista ja kestävää tulevaisuuden rakentamista. Yhdessä.

Vesa Härkönen

johtaja, LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti

