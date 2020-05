Tukholmasta katsottuna Helsinki näyttää mallia muille Pohjoismaille. Se on investoinut Oodi-kirjastoon, joka tunnetaan nimeltä ja konseptiltaan myös lahden tällä puolella. Uusi Amos Rex loistaa arkkitehtuurillaan ja ohjelmatarjonnallaan. Kansallismuseon uusi lisärakennushanke kertoo sekin valmiudesta investoida kulttuuriin. Nyt olisi toivottavaa, että kaupunki ja valtio lisäisivät kierroksia ja päättäisivät edetä arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen kanssa.

Tukholman kaupunki näkee kulttuurin yhtenä kaikkein tärkeimmistä magneeteista. Kulttuurikohteiden määrä ja laatu vaikuttavat siihen, kiinnostaako kaupunki kansainvälisiä konferenssinjärjestäjiä tai yksittäisiä matkailijoita. Juuri nyt kaikki on koronaviruksen vuoksi kriittisessä tilanteessa, mutta samanaikaisesti Tukholmassa katsotaan jo tulevaan. Mietitään, kuinka suurkaupunki saadaan taas jaloilleen ja palvelemaan ihmisiä läheltä ja kaukaa.

Helsingin kaupunkia koskevat samat haasteet. Kulttuurikenttä tulee pitää elinvoimaisena. Täytyy myös osata katsoa koronavirusepidemian tuolle puolen ja tehdä investointipäätöksiä, jotka rakentavat tulevaisuutta. Helsingin ja koko Suomen kannalta arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen on sellainen päätös.

Tämänhetkinen tilanne on kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna erikoinen. Suomella on kiistaton maine yhtenä arkkitehtuurin ja muotoilun kärkimaista. Klassikoiden rinnalle kasvaa jatkuvasti uusia tekijöitä, jotka työskentelevät kunnianhimoisesti. Myös arkkitehtuurin ja muotoilun tutkijat ovat haluttuja vieraita konferensseissa ja vierailevina professoreina. Suomella on toisin sanoen loistava maine, palikat kohdallaan ja nousukierre mukavassa vauhdissa.

Kaikki hyvin siis. Paitsi, että ei ole.

Siellä missä Suomen tulisi voida esittää arkkitehtuurin ja designin jännittävimpiä ilmiöitä, näkyy kaksi väsähtänyttä koulurakennusta. Helsingin keskustassa sijaitsevien Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilat ovat pienet ja katot matalalla. Ei auta, vaikka seinien sisällä olisi tungokseksi asti vanhoja ja uusia tähtiä.

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo tarvitaan luomaan puitteet jo olemassa olevien kokoelmien esittämiselle. Uusille ajatuksille. Uusi museo tulee parhaimmillaan ottamaan roolin keskeisenä kansainvälisenä foorumina, joka esittää, haastaa, inspiroi ja nostaa esiin ilmiöitä. Se tarvitaan esittämään kysymyksiä muotoilusta, rakennetusta ympäristöstä ja kaupunkikulttuurista, toimimaan tutkimuskeskuksena yhteistyössä yliopistojen kanssa ja vahvistamaan muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatusta.

Se tarvitaan, jotta Suomi voi esittää osaamistaan ja asennettaan. Ja luoda kuvan maasta, joka ymmärtää arkkitehtuurin ja muotoilun arvon tässä ajassa, tulevaisuuden hyväksi.

Susanna Pettersson

dosentti, pääjohtaja, Nationalmuseum, Tukholma, Ruotsi

