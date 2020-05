Kuva: Kalle Kervinen / HS

Populisti Donald Trumpin mielestä koronaviruskriisin syypäitä ovat Maailman terveysjärjestö, autoyhtiö General Motors, Kiina, edellinen presidentti Barack Obama ja ylipäänsä kaikki muut paitsi Trump itse.

Populisti Marine Le Penin mielestä koronavirus on EU:n vika, kuten kaikki muutkin ongelmat.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko perusti maaliskuussa Facebookiin koronavirusta varten ”info- ja keskusteluryhmän”, jonka moderaattorina toimii hänen eduskunta-avustajansa. Ryhmässä jaettujen väitteiden mukaan koronavirus on ainakin THL:n, lääkeyhtiöiden ja 5g-kännykkäverkkojen syytä.

Samoja syypäitä ovat löytäneet Venäjän propagandaa levittävät viestimet, kuten Sputnik ja RT.

Äärivihreiden mukaan koronaviruskriisi on ihmisen vikaa: kaltoin kohdeltu luonto iskee takaisin. Ääri-islamistisen Isisin mielestä koronavirus on jumalan tapa kostaa vääräuskoisille.

Äärivasemmiston mielestä koronaviruskriisi on globalisaation vika. Samaa mieltä on äärioikeisto, mutta eri syistä.

Autoritaarisen Kiinan ulkoministeriön tiedottaja vihjasi, että syypää koronavirukseen saattaa hyvinkin olla Yhdysvaltain asevoimat. Turkmenistanin diktatuuri kielsi valtionmediaa edes mainitsemasta sanaa koronavirus.

Espanjan populistipuolue Voxin mukaan rajoitukset ovat turhia ja kriisi on maata johtavien ”psykopaattien” syytä. Saksan äärioikeistopuolue AfD:n mukaan koronavirus on valetta.

Populistipresidentti Jair Bolsonaron mielestä koronavirus on median vika, mutta onneksi Brasiliassa virus ei tartu, koska ”Jumala on brasilialainen”.

Muun muassa Roomassa, Berliinissä ja Denverissä järjestetyissä salaliittointoilijoiden mielenosoituksissa koronaviruksesta on syytetty Bill Gatesia, George Sorosia, rokotuksia ja juutalaisia.

Unkarin populistijohtaja Viktor Orbánin mukaan korona on ulkomaalaisten vika. Unkarista katsoen ulkomaalaisia ovat esimerkiksi saksalaiset, kiinalaiset ja suomalaiset. Kiinasta katsoen ulkomaalaisia ovat esimerkiksi suomalaiset, saksalaiset ja unkarilaiset. Koska jokainen on jonkun silmin ulkomaalainen, koronavirus on ihan kaikkien vika.

Koronaviruksesta ei tiedetä kaikkea. Tarjolla on kuitenkin paljon tieteeseen, faktoihin ja asiantuntijoihin pohjaavaa tietoa. Jos siitä huolimatta päättää uskoa ääriliikkeitä, diktaattoreita ja populisteja, se on kyllä ihan oma vika.

Kirjoittaja on HS:n Kuukausiliitteen toimittaja.