Kuten suomenkielisetkin koulut, Helsingin eurooppalainen koulu siirtyi maaliskuussa etäopetukseen. Opetus on järjestetty joko Microsoft Teamsin tai Zoom-palvelun kautta. Muutos on ollut suuri ja opettaminen intensiivistä. Kouluympäristöstä, ystävistä ja tutuista rutiineista erossa olemisella ja tilanteen aiheuttamalla stressillä voi olla vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Nykyinen tilanne on kuitenkin osoittanut, että etänä voi tehdä paljon enemmän kuin ennen luultiin.

Koulumme avasi ovet virtuaaliseen iltapäiväkerhoon. Pyrimme tarjoamaan kouluviikolle tasapainoisen aktiviteettivalikoiman, josta oppilaat voivat valita mieluista tekemistä. Pitkän ja kiireisen koulupäivän jälkeen tarjoamme oppilaille rentoutumiseen, hauskanpitoon ja kuntoiluun liittyviä aktiviteetteja. On tärkeää, että heillä on mahdollisuus rentoutua ja harrastaa ohjattua liikuntaa mutta myös esiintyä ja olla luovia. Nämä aktiviteetit parantavat keskittymiskykyä, motoriikkaa ja kuntoa sekä vahvistavat sosiaalisia taitoja ja ystävyyssuhteita.

Aktiviteettimme ovat helposti saavutettavissa kotoa käsin. Näitä ovat urheilulliset aktiviteetit, kuten karate, jooga ja tanssi, sekä luovat ja pelilliset aktiviteetit, kuten musiikki, taide, tarinankerronta ja videopelit.

Tarvittaessa järjestämme virallisia kokeita ja kilpailuja ja jatkamme näitä myös verkossa. Esimerkiksi viralliset karatevyökokeet tullaan suorittamaan pian netissä.

Iltapäiväkerhoaktiviteetteihin osallistuu jopa 90 prosenttia oppilaistamme. Ohjelmamme antaa erityisesti pienten lasten vanhemmille, jotka usein ovat myös etätöissä, tilaisuuden saada aikaa itselleen. Toinen, jopa tärkeämpi syy, on lapsien mahdollisuus olla yhteyksissä toistensa mutta myös ohjaajien kanssa, pitää hauskaa, pysyä terveinä ja aktiivisina sekä ylläpitää oppimaansa.

Niin opettajat, oppilaat kuin vanhemmatkin ovat olleet tyytyväisiä toimintaan. On ollut mukava nähdä, että oppilaidemme lisäksi vanhemmat ja sisarukset ovat myös osallistuneet aktiviteetteihin.

Olemme tyytyväisiä, että voimme vastata haasteisiin, joita tämä tilanne on tuonut ja tuo mukanaan.

Josette Wolters

iltapäivätoiminnan koordinaattori, Helsingin eurooppalainen koulu

