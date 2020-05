Kun puolisoni kuoli, ystävät ja tukiorganisaatiot korostivat ohjetta: älä jää yksin kotiin, mene ihmisten seuraan.

Läheisimmän ihmisen menettäneenä ymmärsin tuon ohjeen tärkeyden henkisen tasapainon ylläpitämisessä. Vaikka uusiin ihmiskontakteihin hakeutuminen tuntui joskus vaikealta, sain elämääni sisältöä ja merkitystä tuon ohjeen noudattamisesta.

Olin yllättynytkin siitä, miten monet ymmärsivät yksin jääneiden vanhojen ihmisten vaikean henkisen tilanteen ja järjestivät erilaisia aktiviteetteja, joissa oli pakko lähteä kotoa ja olla muiden ihmisten kanssa.

Nyt olen yllättynyt siitä, miten kevyesti viranomaiset spekuloivat ajatuksella, että yli 70-vuotiaita koskevaa ohjeistusta karanteeninomaisista oloista voitaisiin jatkaa vaikkapa vuoden loppuun. Ohje siis olisikin minulle nyt pitkähköksi aikaa: jää kotiin, älä mene ihmisten seuraan.

Tämä on toki yksinkertainen tapa minimoida virustartunnan riski yli 70-vuotiaiden kohdalla, mutta ymmärtävätköhän viranomaiset todella ihmisen kokonaisuuden? Oletan, että yli 70-vuotiaissa on paljon yksin eläviä. Eikö tuo aikaisempi ohje sitten ollutkaan niin tärkeä?

Ymmärrän ja hyväksyn perustelut nykyiselle koronaohjeistukselle, ja voimakkaatkin rajoitukset ovat järkeviä kohtuullisen ajan. Ja kyllä, kyse on vain suosituksista, mutta viranomaisten painokkaasti antamina ne koetaan suomalaisessa mielenmaisemassa laajasti velvoittavaksi. Käsitykseni on kuitenkin, että monille yli 70-vuotiaille kotoa poistuminen ja ystävien oikea tapaaminen ovat välttämättömyyksiä, kun puhutaan lähes vuodesta. Tässä on turha vedota etäyhteyksien olemassaoloon.

Sen sijaan, että hallitus vain yksinkertaisesti mielellään sulkisi yli 70-vuotiaat kotiinsa loppuvuodeksi, toivoisin, että heidän tilanteeseensa paneuduttaisiin hieman syvällisemmin ja ongelmaan mietittäisiin astetta myönteisempää ohjeistusta.

Miten ystävätapaamiset tulisi jatkossa järjestää, jotta tartuntariski olisi mahdollisimman pieni? Miten ikäihmisten tukiorganisaatiot voisivat järjestää turvallisia aktiviteetteja? Miten valtio voisi tukea riskiryhmiä jakamalla tarvittavia suojavälineitä ja antamalla niiden käytöstä selkeää, vähemmän ristiriitaista informaatiota?

Yli 70-vuotias

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.