Hallituksen päätös lakkauttaa etäopetus peruskouluissa on kyseenalainen riskiryhmäperheiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lain mukaan ketään ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan sairauden tai vamman vuoksi.

Lähiopetuksen jatkamista kouluissa puollettiin muun muassa sillä, että keskimäärin lapset ja työikäiset vanhemmat ovat perusterveitä, mutta tämä ei päde kaikkiin perheisiin. Myös huoltajalla voi olla sairauksia, jotka vaativat elämään karanteeninomaisissa olosuhteissa. Seuraukset koronavirustartunnasta voivat olla vakavia nuorellekin.

Käytännössä riskiryhmäperheille jää vaihtoehdoiksi hakea lapselle poissaololupaa koulusta tai siirtää lapsi kotiopetukseen. Osa lapsista jää näin koulun järjestämän opetuksen ulkopuolelle.

Lyhyt poissaolo koulusta ei vaikuta lapseni oppimistuloksiin, ja perheessämme pari viikkoa kotiopetustakin voidaan järjestää. Mikäli joutuisin vastaamaan yksin lapsen opetuksesta esimerkiksi lukukauden ajan, omaa työtä olisi hyvin vaikea tehdä. Kaikissa perheissä kotiopetusta ei pystyttäisi järjestämään lainkaan. Riskiryhmäperheiden lapsille tuleekin taata mahdollisuus saada koulusta ohjattua etäopetusta. Asiahan voi tulla ajankohtaiseksi myös ensi lukuvuonna, sillä kukaan ei vielä tiedä, miten koronavirusepidemia etenee.

Alakouluikäisellä lapsellani etäkoulu on sujunut hyvin. Lapsella on erityisyyttä, muun muassa aistiyliherkkyyttä. Hän hyötyy etäopetuksen mahdollistamasta työskentelyrauhasta kotona, mikä näkyy parantuneena jaksamisena. Lapseni on herännyt joka aamu ennen koulupäivän alkua, tehnyt kaikki tehtävänsä ajallaan, ja lukuaineiden arvosanat ovat olleet kiitettäviä. Koulu on myös hoitanut etäopetuksen hyvin. Mielestäni tulisi laajemminkin pohtia mahdollisuutta käydä peruskoulua osittain etänä. Tämä voisi olla hyvä tukitoimi esimerkiksi joillekin neurokirjon lapsille.

Riskiryhmäperheen huoltaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

