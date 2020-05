Koronavirustestien luotettavuudesta on raportoitu, että nenänielusta otettavan testin herkkyys olisi noin 80 prosenttia. Samoin on raportoitu vääriksi osoittautuneista negatiivisista testituloksista. Tämä on johtanut ajatukseen, että joka viides negatiivinen testitulos olisi väärä. Homma ei mene näin.

Ratkaiseva on kysymys, että kun henkilöllä on negatiivinen testitulos, kuinka suurella todennäköisyydellä voimme olettaa, että hän on terve. Tätä sanotaan testin negatiiviseksi ennustearvoksi.

Vastaus riippuu siitä, kuinka suuri osuus kaikista testatuista ihmisistä on oikeasti sairaita.

Jos testin herkkyys on 80 prosenttia ja sairaita on prosentti kaikista testatuista, niin negatiivinen testitulos on oikea 99,8 prosentin todennäköisyydellä. Jos testatuista sairaita on 30 prosenttia, on negatiivinen ennustearvo 92 prosenttia. Jos puolet testatuista on sairaita, on 83 prosenttia negatiivisista testituloksista oikea.

Vastaavasti positiivinen ennustearvo kertoo sen, kuinka todennäköisesti positiivisen testituloksen saanut henkilö on todella sairas. Myös se riippuu sairauden kokonaismäärästä väestössä. Tämä pätee kaikkiin lääketieteellisiin testeihin.

Testien positiivinen ja negatiivinen ennustearvo muuttuvat siis sen mukaan, miten yleiseksi sairaus on tullut väestössä.

Taudin yleistyessä positiivinen ennustearvo paranee ja negatiivinen ennustearvo heikkenee.

Koronavirustestien luetettavuuteen vaikuttavat myös ajoitus ja näytteenottotekniikka, joiden tuottamat virheet on laskettu mukaan testin herkkyyttä arvioitaessa.

Olli-Pekka Ryynänen

yleislääketieteen professori emeritus, Itä-Suomen yliopisto

