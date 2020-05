Kuva: Tuomas Kolehmainen

Kattilan pohja häämöttää. Juuri kun on ajatellut, että tällä keitolla mentäisiin huominenkin, on kehiteltävä jotain uutta ruokaa.

Koululaisperheissä tämä kevät on osoittanut, kuinka iso osa lastemme arjesta organisoituu yleensä muualla kuin kotona. Opiskelu, liikunta, harrastukset, sosiaalinen elämä ja se ruokailu tuntuvat tästä näkökulmasta hoituvan tavallisesti kuin itsestään. Sellaisessa arjessa Wilma-viestit ovat vain kaikuja päivän kulusta, jossa emme ole olleet osallisina.

Tämä erikoinen ajanjakso on ollut sitova myös vanhemmille. Vaikka kotona olisi isoja koululaisia ja koulutehtävät sujuisivat ihan hyvin, ei voi olla varma, missä vaiheessa ja muodossa avuntarve yhtäkkiä tulee. Työt ja muut hoidettavat asiat saavat odottaa, jos nuori tarvitsee apua päästäkseen tehtävissä eteenpäin.

Samalla on noussut entistä syvempi kiitollisuus opettajia ja muita ammattilaisia kohtaan, jotka jakavat päivänsä lastemme kanssa. Uudenlaisessa arjessa he ilmestyvät koteihimme ruutujen välityksellä. Tutun soitonopettajan kannustava ääni pianon viereen asetetulta läppäriltä on musiikkia vanhemman korville. Emme ole kasvatustehtävässämme yksin.

Viime keskiviikkona selvisi, että peruskoulut avautuvat 14. toukokuuta. Ensimmäinen erä etäkoulua opetti meille jotain tärkeää.

Koulu on sujuvampaa, kun sitä saa käydä yhdessä muiden kanssa. Moni muukin asia on helpompaa kohdata yhdessä. Tarvitsemme iästä riippumatta ympärillemme ihmisiä, joiden kanssa koemme olevamme samassa vaiheessa ja tilanteessa, samankaltaisten toimien äärellä.

Ihmisenä oloon kuuluu se, että haluaa olla oikeasti lähellä toista. Ilmeet, eleet ja kosketus ovat tärkeä osa viestintää. Kaverista ikävöi eniten kokonaista persoonaa, jonka mehukkaasti alkanut juttu ei katkea kaatuvaan nettiyhteyteen.

Selviämme vain niin, että tuemme ja autamme toisiamme. Työ- ja koulupäivään tulevat keskeytykset saattavat hetkellisesti harmittaa, mutta ne kertovat, että meitä tarvitaan.

Arjen ja viikonlopun vaihtelu ja rytmi suojaavat uupumiselta. On syytä varjella niitä tunnusmerkkejä, jotka erottavat työn ja vapaan toisistaan.

Muutama kuukausi sitten olisi tuntunut epätodelliselta ajatukselta, että viettäisimme kevään pandemian uhan alla eristäytyneinä omissa kodeissamme. Yhtä vähän pystymme aavistamaan tulevasta.

Jos edessä on toinen erä etäkoulua, muistan ainakin tämän. Epätietoisuuden hetkellä kannattaa tehdä huomisen hyväksi jotakin konkreettista. Vaikka laittaa uusi kattilallinen kiehumaan.

Kirjoittaja on HS:n ja Soppa365:n ruokatoimittaja.