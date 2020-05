Ajatus pyörii mielessäni päivittäin: kaikkea tätä olisi helpompi kestää, jos joku kertoisi minulle tarkan päivämäärän, jolloin poikkeusaika loppuu ja palaamme takaisin tavalliseen arkeen. Ihan sama, onko se päivä kolmen kuukauden vai vuoden päässä – jos tietäisin, milloin saan taas halata parasta ystävääni, olo olisi paljon kevyempi.

Jos voisin merkitä kalenteriini sen päivän, jolloin saan järjestää luvan kanssa juhlat uudessa kodissani tai tavata vanhempani, voin luvata, etten enää sen jälkeen yllättäisi itseäni itsekkäistä haaveista, joissa sorrun vaivihkaa luistamaan viranomaisten antamista ohjeista. Jos tietäisin päivän ennalta, kestäisin tämän hitaasti matelevan poikkeusajan turhia valittamatta.

Epävarmuuden tunteesta on tullut tämän kevään symboli, vaikka eihän kukaan ole aiemminkaan voinut kertoa minulle elämäni käännekohtia päivämäärän tarkkuudella. Miten voisin odottaa sellaista myöskään maailmanlaajuisessa kriisissä, jonka kauaskantoisista seurauksista eivät ole terävimmät asiantuntijatkaan yksimielisiä? Kärsin epävarmuuden uhrina aivan kuin koko aiempi elämäni olisi muka mennyt jonkin käsikirjoituksen mukaan.

Elämä on aina epävarmaa. Ennen koronavirustakin asiat ovat menneet eri tavalla kuin oli alun perin suunniteltu. Joka päivä tapahtuu yllättäviä käänteitä, takaiskuja, onnekkaita sattumia ja arkipäiväisiä kommelluksia. Aina eteen tulee pieniä ja isoja kriisejä, joihin ei ole helppo löytää syitä eikä arvioida seurauksia. Joskus suunnitelmat menevät uusiksi tai jäävät kesken. Se kuuluu elämään.

Päivämääriä hampaat irvessä penäämällä huomaan vaativani jotain, mikä ei oikeastaan istu elämän lainalaisuuksiin millään tavalla. Kysymyksiä voi ja pitääkin esittää, mutta silti ei ole sellaista asiantuntijaa, joka voisi kertoa minulle tänään varmuudella, milloin tauti on lopullisesti nujerrettu ja minä päivänä viimeisetkin rajoitukset voi turvallisesti purkaa.

Monimutkaisiin ongelmiin on harvoin olemassa yksinkertaisia ratkaisuja.

Se, mitä minä voin epävarmuuden keskellä tehdä, on yrittää pysyä kyydissä ja keskittyä niihin asioihin, jotka tuovat juuri tässä hetkessä uskoa tulevaan. Sitähän ihminen on aina elämässä tottunut tekemään, ja siksi meistä on tullut niin sopeutuvaisia olentoja. Me olemme syntyneet epävarmuuden keskelle.

”Sopeutumisen merkit ovat jo nähtävillä.”

Uusi ja tuntematon pelottaa silti. Kaipaamme kovasti takaisin arkeen, jossa koronavirukseen liittyvistä kokoontumisrajoituksista ei ollut tietoakaan. Odotamme malttamattomina sitä päivämäärää, joka takaisi paluulipun menneisyyteen.

Rajoitusten purkamisen jälkeen emme kuitenkaan ole palaamassa takaisin mihinkään vanhaan. Olemme kohtaamassa uuden maailman ja yhteiskunnan, jossa moni asia on muuttunut pysyvästi.

Sopeutumisen merkkejä on jo nähtävillä. Jo nyt kaivelen muististani syitä siihen, miksei etätyöpäivää vielä kaksi kuukautta sitten pidetty luontevana vaihtoehtona, vaan konttorille saavuttiin tilanteessa kuin tilanteessa. Uudet ihmiset käteltiin tottuneesti paljain käsin pienestä nuhasta huolimatta, eikä pärskimistä sen kummemmin pyydelty anteeksi. ”Terveydeksi! Sitä on nyt liikkeellä”, kollegalle sanottiin vain.

Nyt tuota aikaa on enää vaikea käsittää. Muutos on tapahtunut nopeasti ja lisää on luvassa. Vaikka uuden ajan kynnyksellä ei ole kukaan jakamassa valmiita avaimet käteen -paketteja, voimme silti selviytyä muutoksesta yhdessä. Ja niin selviydymmekin.

Sopeutumaan olemme tottuneet elämässä ennenkin, vaikkei käännekohtien päivämääriä ole ollut ennalta tiedossa. Toivoa sopii, että kriisin aikana voimistunut auttamisen halu ja yhteisöllisyys jäävät elämään poikkeusajan jälkeenkin.

Kirjoittaja on HS:n Suomi auttaa -kampanjan tuottaja.