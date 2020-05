Vieraskynä

Koronavirusepidemia on iskenyt ennennäkemättömällä voimalla yrityksiin. Lähes joka kymmenes suomalainen yritys on menettänyt koko myyntinsä ja 28 prosenttia yrityksistä yli puolet myynnistään. Maksuvaikeuksissa on lähes viidennes.

Kriisi iski aluksi kovimmin pienimpiin yrityksiin, mutta leviää nyt nopeasti isompiin. Meyerin Turun telakan yhteistoimintaneuvottelut ovat tästä vakava osoitus. Ison telakan ajautuminen ahtaalle heijastuu satoihin yrityksiin läpi maan.

Mitä pidempään rajoitukset kestävät Suomessa ja maailmalla, sitä enemmän kriisi rapauttaa tuotantokapasiteettia, jolle on huutava tarve talouden toipumisessa.

Yritystukia ei tarvita vain yritysten takia vaan siksi, että ne tukevat koko kansakunnan toipumista kriisin jälkeen. Kriisistä selviytyneet yritykset pystyvät tarjoamaan työtä ja hyvinvointia ahdingon hellittäessä. Kyse on suomalaisen hyvinvointimallin rahoituksen turvaamisesta.

Hallitus on päättänyt nopeasti monista kriisiajan tukitoimista. Yritykset voivat yrittää hyödyntää niistä itselleen sopivia.

Tarjolla on monipuolinen paketti lainarahoitusta, maksulykkäyksiä ja -helpotuksia, avustusta, kehittämistukea, työttömyysturvaa ja pääomasijoituksia. Lisäksi on tehty ja tekeillä muutoksia työ- ja konkurssilainsäädäntöön.

Takauksia on tarjolla Finnveran kautta yli kymmenen miljardia euroa. Rahoitusta on luvattu myös arvonlisäverojen lainauksen ja Business Finlandin tuotekehityslainojen myötä. Lainaa ovat myös verojen ja maksujen lykkäykset.

Avustuksiin on budjetoitu noin 1,6 miljardia euroa. Niitä antavat Business Finland, ely-keskukset, kunnat ja yrittäjän työttömyysturvan osalta Kansaneläkelaitos.

Hallituksen valmistelussa on ollut myös yleis- tai kriisituki. Sitä on tarkoitus jakaa laajalti erityisesti yrityksille, joihin kriisi on iskenyt lujimmin. Näiden valikointi ei ole kuitenkaan helppoa ilman aikaa vievää haku- ja jakobyrokratiaa.

Merkittävin ongelma on ollut yleistuen puute. Kriisi koettelee yrityksiä laajalti toimialarajojen yli. Siksi tukea on järkevää jakaa tavalla, joka tavoittaa kohteensa mahdollisimman laajalti, nopeasti, tehokkaasti ja yhdenvertaisesti.

Suomen Yrittäjät on arvioinut, että tarvittava yleistuki on miljardiluokkaa. Yleistuen pitäisi tukea kansantalouden elpymistä kriisin hellittäessä ja sen jälkeen.

Kun päätös yleistuesta on lykkääntynyt, paineet toimialakohtaisiin tukiohjelmiin ovat kasvaneet. On kuitenkin mahdotonta rakentaa omaa pelastusohjelmaa jokaiselle paljon kärsineelle toimialalle, sillä kärsiviä on niin paljon.

On pelätty, että yleistukea menisi myös yrityksille, joihin kriisi ei ole iskenyt. Sitä ei kannata liikaa murehtia, sillä jokaista yritystä tarvitaan jälleenrakennuksessa.

Ongelma on myös tuen hitaus. Haku- ja jakobyrokratia vie väistämättä aikansa, vaikka virkakunta tekee pitkää päivää.

Luvatusta tuesta on jaettu vasta runsaat 300 miljoonaa. Se on kriisin syvyys huomioon ottaen vähän.

Tukikriteereissäkin on ongelmia. Yritykset tarvitsevat tukea kehittämisen lisäksi kiinteiden kulujen kattamiseen. Toisaalta yksinyrittäjät ja heidän yhteiset verkostonsa tarvitsevat myös kehittämistukea.

Business Finland ja ely-keskukset ovat jakaneet tukia ammattimaisesti sääntöjensä puitteissa. Tukea ovat saaneet tavalliset suomalaiset yritykset. Tukikriteerien muutos ei saa johtaa siihen, että tukipäätökset viivästyvät tai yritysten yhdenvertainen kohtelu vaarantuu.

Lainarahoituksessa pulma on, että harva yritys pitää lisälainaa järkevänä. Siihen on monta perusteltua syytä: näkymien sumuisuus, rahoituksen hinta ja vaikeus löytää vaadittava takaus. Voi olettaa, että talouden näkymien kirkastuessa lainarahoituksen kysyntä kasvaa.

Yritysten kannalta olennaista on myös näkymä tulevaan. Raha ei riitä, jos yritykset ja yrittäjät eivät luota tulevaan.

Siksi on tärkeää avata määrätietoisesti yhteiskuntaa, kun tautitilanne sen mahdollistaa.

Koronaviruskriisin takia Suomessa on rajoitettu elinkeinovapautta muun muassa sulkemalla ravintolat ja kieltämällä massatapahtumat. Elinkeinovapauden rajoittaminen on kova päätös. Sitä ei pidä tehdä yhtään enempää kuin on välttämätöntä.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

