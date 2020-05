Haluan kiittää kaikkia opettajia tästä keväästä, koska kukaan ei näytä tekevän sitä. On annettu kuva, että te opettajat ette ole tehneet tarpeeksi etäopetuksen aikana. Te olette! Minulla on vanhempi, joka on opettaja, ja olen nähnyt sen suuren työmäärän, jota teette koko sydämellänne.

Te teette kullanarvoista työtä pienehköllä palkalla koulutustasoonne nähden. Olette myös oman alanne asiantuntijoita. Vain te osaatte opettaa oikealla tavalla ja ymmärrätte, mitä opettaminen vaatii. Olette tehneet kilometrien mittaisen digiloikan tämän kevään aikana ja työmääränne on moninkertaistunut. Sydämellinen kiitos kaikista niistä työtunneista, jotka olette tehneet meidän oppilaiden hyväksi.

Saara-Saskia Wahl

lukiolainen, Helsinki

