Haluan tarjota näkökulman keskusteluun maatalouden kausityöntekijätilanteesta.

Maatalousalan työehtosopimuksessa palkka on alimmalla vaatimustasolla noin 8 euroa tunnilta ja ylimmällä noin 10 euroa tunnilta. Kuinka moni alan ulkopuolinen työtön olisi – käsi sydämellä – valmis muuttamaan kesäksi syrjäseudulle ja asumaan kimppamajoituksessa tehdäkseen fyysisesti raskasta ja henkisesti ajoittain puuduttavaa ulkotyötä tällä palkalla aamusta iltaan?

Kysymyksen toinen puoli on, miksi viljelijät eivät maksa työntekijöille enempää. Miksi työehtosopimuksessa on näin pienet palkat? Koska koko alan kannattavuus on ollut jo pitkään hyvin heikko. Kotimaisen ruoan arvostus ei välity tuottajahintoihin, kaupan suhteen tuottajien neuvotteluasema on surkea eikä ”halpuutuskampanja” vienyt sekään tuottajien tilannetta parempaan. Kaikki tämä näkyy lopputuotteen hinnassa ja heijastuu myös palkkoihin.

Maataloustyö ei yksinkertaisesti houkuttele alalle uusia, nuoria tekijöitä. Vaikka maatilat lähes aina ovat perhetiloja ja kausityövoiman määrä koko työvoimaan nähden pieni, sen merkitys sesonkiaikoina on osoittautunut kriittiseksi.

Koronaviruskriisi on osoittanut sormella kohtiin, joissa huoltovarmuus ei ole kunnossa. Toisaalta kriisi on kuitenkin myös mahdollisuus kehittyä ja valita tulevaisuuden tieksi aiempaa parempi polku.

Haudoilla tanssimisen sijaan olisikin aika käynnistää rakentava, eri näkökulmat monipuolisesti huomioiva julkinen keskustelu tilanteen juurisyistä. Mihin suomalainen ruoka on kriisin jälkeen menossa? Kuinka nyt ilmenneet heikkoudet voidaan tulevaisuudessa korjata? Mitä esimerkiksi koko ruokaketjussa pitäisi tapahtua, jotta kausityövoimaa ei tarvittaisi ulkomailta asti?

Maaperää ja siitä kasvavaa ruokaa ei voi ulkoistaa jatkossakaan. Sen tämä aika on näyttänyt.

Katri Salovaara

maidontuottaja, maataloustieteiden kandidaatti, Hausjärvi

