Lapinlahden sairaalan ainutlaatuinen miljöö on muotoutunut parin sadan vuoden aikana sellaiseksi kuin se on. Sairaalan ympäristössä rakennettu kulttuuriperintö, monilajinen puisto, puutarhanhoito ja hoitohistoria yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla. Ne muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Helsinki on rakennetulta ympäristöltään uusi kaupunki, jossa on säilynyt harvoja yhtä vanhoja kokonaisuuksia kuin Lapinlahden sairaalan miljöö. Kulttuurihistorialliselta arvoltaan ja maisemallisena kokonaisuutena alue on verrattavissa Kaivopuistoon, Senaatintoriin ja Suomenlinnaan.

Rakennettu ympäristö ei ole koskaan pelkkiä seiniä ja fyysisiä rakennelmia, vaan se on aina myös asuttua ja elettyä. Lapinlahden sairaalan alue on muotoutunut sellaiseksi kuin se on pitkälti siellä toimivien toimijoiden työn ja huolenpidon tuloksena.

Alue on luonnoltaan, rakennuksiltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokas kokonaisuus. Sen lisäksi alue on osa tämän päivän elävää, kaikkien helsinkiläisten yhteistä kaupunkitilaa: yhtä aikaa rauhallinen, rauhoittava ja elävä keidas. On tärkeää, että se säilyy matalan kynnyksen paikkana, jossa monenlainen omaehtoinen toiminta tai vain alueesta nauttiminen siellä kulkemalla on mahdollista.

Nyt aluetta ollaan mullistamassa ja mahdollisesti hävittämässä peruuttamattomalla tavalla, jos konseptikilpailuun jätetty ainoa ehdotus toteutetaan. Olisi äärimmäisen lyhytnäköistä myydä sairaalarakennus kiinteistösijoitusyritykselle ja myöntää rakennusoikeus uudisrakennuksille, jotka veisivät suuren osan jäljellä olevasta tontista.

Myös rakennuksiin suunniteltu toiminta on lähtökohdiltaan toisenlaista kuin Lapinlahdessa nyt harjoitettu kansalaistoiminta. Rakennuksen myynti, lisärakentaminen ja toiminnan lähtökohtien muuttaminen ylhäältä ohjatuksi ja äärimmilleen tuotteistetuksi turmelisi ainutlaatuisen, historiallisesti kerrostuneen puistomiljöön peruuttamattomalla tavalla.

Alueesta on muodostunut merkityksellinen ja elävä paikka, johon monella kaupunkilaisella on vahva henkilökohtainen tunneside. Helsingissä ei ole liikaa vanhoja ympäristöjä, joissa kulttuurihistoria, puistoympäristö ja kaupunkilaisten toiminta kytkeytyvät elimellisesti yhteen.

Lapinlahti on eurooppalaisittainkin ainutlaatuinen paikka, jollaista ihailisimme ulkomailla matkustaessamme. Sitä on vaalittava. Kaikki ei saa olla kaupan.

Toista Lapinlahden sairaalan miljöötä ei ole eikä tule. On kulttuuriskandaali, jos Helsingin kaupunki antaa sen tuhoutua.

Kirsi Saarikangas

taidehistorian professori ja rakennetun ympäristön tutkija, Helsingin yliopisto

