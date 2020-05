Kuva: Markus Jokela

Vuodesta piti tulla Venäjän presidentille Vladimir Putinille hyvä.

Toisen maailman­sodan päättymisestä tulee kuluneeksi 75 vuotta, ja voittoa oli määrä juhlia näyttävästi. Perustus­lain muuttamiselle ja Putinin tähän­astisten kausien nollaamiselle oli tarkoitus hankkia kansan näkyvä hyväksyntä äänestyksessä.

Sitten alkoi tapahtua. Venäjä irtaantui maalis­kuussa öljyn­tuottaja­maiden tuotantoa rajoittaneesta sopimuksesta, ja öljy halpeni nopeasti. Nyt koronavirus leviää Venäjällä vauhdilla.

Putin ei alkuun ottanut julkisuudessa näkyvää roolia koronavirukseen liittyen, vaan lähinnä kehui viime viikkoon asti tilanteen olevan hallinnassa. Hän puhui epämääräisesti eikä selvästikään halunnut itse kertoa ikävistä asioista. Ne hän siirsi aluejohtajille, samoin vastuun.

Venäjän kokoisessa maassa siinä on järkeä, sillä tilanteet vaihtelevat eri paikoissa. Putinin Venäjällä se on kuitenkin yllättävää, sillä valta on nimenomaan keskitetty alueilta Kremliin.

Syitä linjaan on Venäjällä spekuloitu jo viikkoja, mutta nyt sen poliittisia seurauksia alkaa näkyä. Putinin suosio on laskussa. Lisäksi Levada-keskuksen tuoreessa mittauksessa vastaajat arvioivat kuvernöörien ja pormestarien toiminnan pandemiassa paremmaksi kuin presi­dentin.

Propagandan vanha ”hyvä tsaari, pahat pajarit” -viesti ei siis enää pure. Eikä siinä kaikki: Putinista on yleistynyt lempinimi Ded eli pappa.

Nyt ihmisiä kuolee ja talous supistuu karanteenin ja halvan öljyn vuoksi. ­Äänestystä perustuslaista ja voitonpäivän pääparaatia on lykätty.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin piti saapua paraatiin, joten se olisi esitellyt Venäjän hyvää suhdetta Kiinaan ja tärkeyttä Euroopalle pakotteista huolimatta. Sen sijaan virus näyttää kiristäneen Venäjän ja Kiinan suhteita.

Venäjä saattaa vielä välttää viruksen suhteen kaikkein pahimman. Maan makrotalous on vahva ja puskurirahastot isoja. Silti taloudellinen isku on niin ko­va, että vääjäämättä reaalitulot laskevat, työttömyys lisääntyy ja köyhyys yleistyy.

Sillä voi olla moninaisia vaikutuksia. Jo nyt suosion laskun pääsyynä pidetään ihmisten huolta taloudesta, vaikka mukana on myös turhautumista Putinin toimintaan ja Kremlin hitauteen.

Tuli siis ikävä vuosi. Ei tullut vuosi, joka todistaa Putinin vahvuutta. Tuli vuosi, jolloin siitä kiistellään.

Kirjoittaja on HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja.